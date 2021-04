Do jižních Čech lidé nejraději jezdí za výlety, koňmi a adrenalinem

Jižní Čechy v devátém ročníku ankety získaly nejen nejvíce hlasů, ale i pomyslných medailí. Se třemi zlatými a čtyřmi stříbrnými z celkových osmi kategorií jejich počtem předčily i bodového vítěze, kterým je jižní Morava.

„Obsazení prvních a druhých příček v jednotlivých kategoriích je pro nás prestižním oceněním, které považujeme nejen za významnou odměnu naší práce, ale i závazek pro další roky,“ reagoval ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek.

Kraj obhájil prvenství v kategoriích Kam na výlety s dětmi i Kam na koně a koňské stezky. První příčku nově obsadil také v nabídce zážitků a adrenalinu. Jako své nejoblíbenější místo ho navíc označilo téměř 11 tisíc hlasujících. Zabaví se tu rodiny s dětmi, aktivní sportovci a adrenalinoví nadšenci, ale i senioři, milovníci tradic a historie nebo ti, kteří hledají odpočinek.

Patrné to bylo například na sezonním nárůstu počtu lázeňských hostů. „Minulé léto byla návštěvnost bezesporu vyšší, oproti předchozímu roku i o více než deset procent,“ potvrdil jednatel Slatinných lázní Třeboň Vilém Kahoun. Vliv na to podle něj měla i nabídka pocovidového rehabilitačního programu, zvláště pak v lázních zaměřených na relaxační pobyty.

Vedle oblasti wellness kraj v anketě bodoval třeba v možnostech letní dovolené a pěší i cykloturistiky. Hustá síť cyklotras na jihu Čech čítá bezmála pět tisíc kilometrů. K těm nejvyhledávanějším tradičně patří cyklostezky podél lipenského jezera, mezi Budějovicemi a Hlubokou či výlet okolo Třeboně. Ty pak ale podle ředitele Nadace Jihočeské cyklostezky Jana Vláška bývají přetížené.

„Přitom je tu spoustu málo známých a neméně nádherných míst. Snažíme se proto lidi lákat například na Písecko nebo Táborsko. S nástupem elektrokol se navíc lidé pouštějí také do delších a náročnějších terénů, a to i starší ročníky,“ vysvětlil Vlášek s tím, že díky tomu poslední dobou zavítá víc cyklistů i do České Kanady nebo Novohradských hor. Rodiny s dětmi pak často volí rovinatější trasy v okolí Kvildy.

V létě padaly rekordy v návštěvnosti

Podle Českého statistického úřadu byl Jihočeský kraj ve třetím čtvrtletí loňského roku turisticky nejnavštěvovanějším tuzemským regionem. V počtu hostů i přenocování za sebou historicky poprvé nechal i Prahu.

K jeho popularitě mezi návštěvníky přispěly i projekty JCCR Léto a Podzim v jižních Čechách. Díky nim bezmála pět tisíc rodin využilo nabídku na dotované ubytování a dovolenou strávilo na jihu Čech.

Umístění Jihočeského kraje 1. místo: Kategorie Kam na výlety

1. místo: Kategorie Kam na koně a koňské stezky

1. místo: Kategorie Kam za zážitkem a adrenalinem

2. místo: Kategorie Kam na letní dovolenou, pěší a cyklo

2. místo: Kategorie Kam za folklorem a tradicemi

2. místo: Kategorie Kam do lázní a wellness

2. místo: Kategorie Kam na památky a historická místa

5. místo: Kategorie Kam na zimní dovolenou

„Jako výzvu beru především první místo v kategorii Kam na koně a koňské stezky, kde připravujeme velký projekt právě na podporu tohoto segmentu turistiky. Nezapomínáme ale ani na další témata, jako jsou venkovské památky, kde jsme zapojeni do přeshraniční spolupráce,“ prozradil Polášek.

Právě za památkami se podle ředitele Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petra Pavelce vydalo minulé léto také rekordní množství lidí.

„V červenci a srpnu byla návštěvnost na hradech a zámcích jednoznačně vyšší než předchozí rok. Například na Rožmberku stoupla v celoročním porovnání asi o deset procent, a to i přesto, že loňskou sezonu zkrátil covid,“ upřesnil.

Mnoho jihočeských památek je navíc snadno dostupných na kole, a tak lidé o letních prázdninách zhusta zaplnili cyklotrasy. Mnozí vyrazili na cykloturistické akce pro veřejnost, které mají podpořit poznávání zajímavých míst kraje, zdravý životní styl a propagovat jízdu na kole jako šetrnou dopravní alternativu.

„Celkově jsme loni kvůli zmatkům museli většinu akcí zrušit, ale dost se jich konalo od července do začátku října, včetně těch přesunutých z jara,“ řekl Vlášek.



Na mnohdy extrémní vytíženosti cyklotras se tak podílely hlavně individuální výlety. Podle Vláška na některých z nich v létě projelo až šest tisíc cyklistů za den.

Rozvoj turismu v kraji pokračuje

Nyní JCCR pokračuje v iniciativě Jižní Čechy – opravdová láska, která si klade za cíl přilákat výletníky do regionu opakovaně. Její úspěch naznačují nejen statistiky turistické návštěvnosti, které mají dlouhodobě rostoucí trend, ale i výsledky v anketách, jako je právě Kraj mého srdce.

Nadále se rozšiřuje i jihočeská cyklistická síť. „Nově je hotová městská cyklostezka v Českém Krumlově, která propojuje nádraží a centrum, odkud se turisté mohou dál vydat třeba směrem na Kájov nebo Rožmberk. Letos by měly také začít práce na dalším úseku Vltavské cyklostezky, konkrétně mezi Boršovem a Budějovicemi,“ uvedl Vlášek.

Kromě toho byla koncem loňského roku otevřena stezka z Černé v Pošumaví do Hůrky na Lipensku a odnedávna vede jedna také z Ledenic směrem na České Budějovice.

„Jsem vděčný všem lidem, kteří pracují na tom, aby se u nás návštěvníci cítili dobře, a kteří pro turisty připravují svoje programy a infrastrukturu. Výsledky této soutěže dokazují, že se k nám lidé rádi vrací a rádi využívají služeb našich obyvatel, podnikatelů a živnostníků,“ prohlásil první náměstek jihočeského hejtmana zodpovědný za cestovní ruch František Talíř.