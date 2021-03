Turisty chtějí do jižních Čech lákat kupony na ubytování i kampaněmi

Podnikání v oblasti cestovního ruchu zažívá další krušné období. Až skončí problémy spojené s covidem-19, bude muset region udělat maximum pro to, aby snížil už tak velké ztráty.

Jak se v některých částech Jihočeského kraje připravují na návrat turistů z tuzemska i zahraničí?

1 Hluboká nad Vltavou

Nejlepší sezona za posledních 30 let. Tak hodnotí loňský rok z pohledu turismu starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa.

„Podařilo se nám přitáhnout Čechy, kteří loni tolik nejezdili do ciziny. Kromě jiného jsme tu měli první profesionální golfový turnaj v historii kraje a další akce, díky nimž jsme byli vidět. Na to chceme navázat,“ ubezpečuje.

V rozpočtu proto radní připravili finance na podporu turismu a s tím spojeného podnikání. I letos v Hluboké nad Vltavou věří ve velký zájem českých návštěvníků.

„Uvolnili jsme 400 tisíc na kupony na ubytování a máme připravené i další peníze. Budeme hostům říkat: ‚Přijeďte a my vám přispějeme 300 korun na ubytování.‘ Uvědomujeme si, že tady lidé nechávají další peníze a podporují podnikání,“ myslí si Jirsa. Pokud to situace dovolí, měly by vouchery sloužit v období před hlavní sezonou, tedy do června.

Město zároveň připravuje bohatší kulturní program. Hluboká by měla nabídnout nejrůznější akce téměř každý víkend. I v době pandemie například zvou o víkendech do ulic pouliční umělce.

„Je toho ale víc. Speciální akci chystáme na Velikonoce, plánuje se prodloužení oblíbené ferraty o 200 metrů, která tak bude nejdelší v Čechách. Program chceme rozšířit i na Karlově hrádku u Purkarce, abychom turisty dostali i do okolí Hluboké, především pak dál po cyklostezce,“ naznačuje Jirsa.

S přilákáním turistů pomůže i Státní zámek Hluboká, jedna z nejnavštěvovanějších památek Česka. „Loni jsme experimentovali s dětskými prohlídkami. Letos bychom chtěli již pravidelně vypisovat dětské prohlídky s paní kněžnou. Vrcholem sezony bude Hradozámecká noc v sobotu 31. července, při níž by na nádvoří měly přijet stejné typy automobilů, jaké vlastnili hlubočtí Schwarzenbergové mezi světovými válkami,“ zmiňuje kastelán Martin Slaba.

2 Šumava

O zájem ze strany turistů se nemusí bát Šumava, která je dlouhodobě jednou z nejnavštěvovanějších lokalit v kraji.

„Národní park letos slaví 30 let své existence, k čemuž chystáme programy. Přejeme si tedy, aby se situace zlepšila a omezení se rozvolnila. Zrovna na Šumavu nebude nutné kromě těchto chystaných akcí nijak zvlášť lákat, zájem o ni bude přirozený. Po uvolnění pravidel budeme moci opět otevřít návštěvnická centra a informační střediska a chceme opět nabídnout každoroční programy jako třeba průvodce divočinou,“ vysvětluje mluvčí správy parku Jan Dvořák.

„K 30 letům parku chystáme 30 komentovaných vycházek do přírody s různými osobnostmi nebo výroční výstavy. Na 17. července pak plánujeme den národního parku na Rokytě. Vše připravujeme tak, jako by se to mělo uskutečnit, a doufáme, že se to všechno vzhledem k situaci povede, byť třeba s nějakými omezeními,“ dodává.

S velkým zájmem počítá i areál v Lipně nad Vltavou, který nabízí mimo třeba Stezku korunami stromů či bobovou dráhu. Kvůli slabé zimě, která způsobila ztráty v řádu desítek milionů korun, ale nechystají velké investice či novinky.

„Myslíme, že se cestovní ruch nastartuje samovolně, protože lidé touží po cestování a výletech. Pořádat budeme standardní akce, na které jsou hosté zvyklí. Patří mezi ně Spartan Race, závody dračích lodí, otevření Království lesa, Lipno Sport Fest nebo různé koncerty. Samozřejmě bude záležet na tom, co nám situace umožní. Věříme, že si k nám lidé cestu najdou,“ shrnuje mluvčí areálu Olga Kneiflová.

3 České Budějovice

I v krajském městě chtějí přilákat turisty pomocí speciálních kuponů na ubytování. „Podpora projektu spočívá v příspěvku pro ubytované ve formě slevových voucherů, které mohou zájemci získat na www.dovolena.jiznicechy.cz. Výše slevy je 30 procent z té původní částky, maximálně 300 korun na osobu a noc. Loni měl tento restart v podobě Léta v jižních Čechách poměrně úspěch. A na to bychom rádi navázali,“ přeje si náměstek primátora Viktor Vojtko.

Ten si podle svých slov od akce slibuje větší návštěvnost Budějovic. „Máme ambice turisty zaujmout natolik, že se k nám budou často a rádi vracet,“ přidává Vojtko.

Město se v posledních letech rozhodlo zkrášlovat třeba okolí řek. Letos budou atraktivní novinkou třeba lavičky u slepého ramene v centru. Nápad uspěl v hlasování participativního rozpočtu.

U Malše i Vltavy budou také mola, která si lidé oblíbili. Budějovice mohou turisty lákat na řadu památek včetně nově opraveného areálu kláštera a kostela na Piaristickém náměstí.

4 Český Krumlov

O zájem ze strany hostů by neměl mít nouzi Český Krumlov. Ten patří se zámkem v centru k nejnavštěvovanějším místům v regionu. I tam se ale snaží na novou sezonu připravit. Slevové kupony podle místostarosty Martina Háka nejsou potřeba s ohledem na ubytovací kapacitu a velkou poptávku.

Město se ale snaží pomáhat podnikatelům třeba slevou na nájemné v nebytových prostorách radnice. „Za první kvartál 2021 je to 25 až 30 procent. Dále je možný odklad až do září a podnikatelům jsme odpustili poplatek za odpad za první čtyři měsíce,“ uvádí. Loni stála podpůrná opatření 20,3 milionu, letos pět.

V Krumlově připravují i nový turistický web. „Cílem je přilákat lidi do města a jeho okolí v okruhu 15 až 20 kilometrů. Chystáme kampaně, videa, aktivity na sociálních sítích a tak dále,“ dodává Hák s tím, že stránky budou fungovat od léta.

Peníze podle něj míří i do infrastruktury. Nové či opravené budou vstupy do Vltavy, odpočinková mola, lavičky, kolostavy či dopravní značení pro turisty. To všechno s cílem poskytnout návštěvníkům nejlepší možný servis. V plánu je také rozšíření parkoviště s označením P3. Stejně jako loni počítají v Krumlově hlavně se zájmem českých a slovenských hostů, v další řadě to snad budou ti z Německa, Rakouska, Polska či Maďarska.

5 Třeboň, Toulava a další

Pokud bude i nadále růst tuzemská turistika, bude z ní těžit například Třeboňsko. Právě tam dlouhodobě jezdí většinou Češi.

„My jsme loni ten propad nepocítili tak intenzivně právě díky tomu, že k nám míří ve velkém lidé z tuzemska,“ uvažuje kastelán Státního zámku Třeboň Vít Pávek.

Ze situace spojené s koronavirem by mohla těžit i města jako Písek či Tábor. Jihočeská centrála cestovního ruchu se pak dlouhodobě snaží rozprostřít turisty i do méně vytížených lokalit, jako jsou Česká Kanada, Toulava či Prácheňsko.

Podle jejího ředitele Jaromíra Poláška bude ale letos složitější lákat české klienty, ti budou chtít po roční pauze na dovolenou k moři. Covidová situace je navíc v řadě zemí lepší než u nás. Odhadnout, jak to bude vypadat v praxi, je teď složité.

Centrála řeší také vouchery z loňska. Pokud se vrátí, budou platit pro květen a červen.

„Zásadní bude otevření hranic. Plánujeme cílit na německou a rakouskou klientelu. Dáváme dohromady kampaň, která by zasáhla hlavně ty příhraniční regiony. Máme tam pošramocené jméno tím, že jsme na tom z pohledu covidu nejhůře. Myslím, že bude problém dostat turisty zpět, ale uděláme pro to maximum,“ shrnuje Polášek.