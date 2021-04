Jižní Čechy nejsou na karavany připravené, říká šéf turistické centrály

Šumavu i Českou Kanadu si v posledních letech oblíbili majitelé karavanů. Jejich počet bude nyní kvůli pandemii koronaviru růst. Myslí si to ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. Pro obytné vozy ale podle něj chybí zázemí.

„Už dva roky zpět do toho investovali ve Středočeském či Moravskoslezském kraji a trochu nás předběhli. Musíme je dohnat,“ uvědomuje si

Očekáváte, že letošní rok bude z pohledu karavanové turistiky intenzivnější?

Určitě ano. Odpovídají tomu i signály od prodejců karavanů. Vyprodávají se i staré dodávky, které je možné předělat na obytné. Je to trend, jenž se loni ve velké míře nastartoval a letos poroste. Navíc to určitě není záležitost na jednu sezonu, musíme s tím počítat i do budoucna.

Je na tento typ cestování jih Čech připravený z pohledu zázemí či servisu?

Bohužel není. Zásadně nám chybí takzvané stellplatzy. To jsou místa, kde turisté vylijí odpadní vodu, dočerpají novou, dobijí baterie a podobně. Všude na Západě jsou menší plochy, kde jsou místa pro tři až čtyři vozy s tímto servisem. Není to zadarmo, majitelé karavanů jsou zvyklí za tuhle službu zaplatit. U nás na jihu by to nemusel být takový problém v létě, kdy mají otevřeno kempy, tam jsou většinou schopni jim tenhle servis udělat. Trend ale není vyloženě o cestování po kempech a my potřebujeme, aby tato infrastruktura začala vznikat i jinde.

Karavanů bude přibývat Ubytovatelé se připravují na nový druh hostů. Nejen na Šumavě bude léto patřit moderním „nomádům“. Důvod je podle ředitele Turistického spolku Lipensko Jiřího Mánka jasný. „Koronavirová opatření stvořila nový druh návštěvníka a turisty,“ domnívá se. Lidé podle něj stále víc vyhledávají bezpečnější způsob cestování a ubytování. Díky karavanu mají navíc jistotu, že jim ubytovací služba na poslední chvíli nezruší rezervaci.

„Už minulý rok byl nápor karavanů enormní, proto pro letošek vznikají snahy, jak z tohoto trendu udělat nový směr turistiky,“ vysvětluje Mánek s tím, že nápor obytných vozů s sebou přináší nová úskalí. Tím hlavním je podle něj kapacita parkovišť a nedostatečný počet míst určených pro kempování.

Děje se to?

Víme, že jeden stellplatz nyní budují v Táboře a další se chystají v okolí Prachatic. Není to žádná extrémní investice. Pro samotné obce, které do toho půjdou, je navíc důležité, že se ta věc dokáže sama uživit. Musíme na tom pracovat celokrajsky. Už dva roky zpět do toho investovali například ve Středočeském či Moravskoslezském kraji a trochu nás předběhli. Musíme je dohnat.

Jak velkou roli v tomto trendu sehrála pandemie koronaviru?

Domnívám se, že to pouze urychlila. Celoevropský trend vnímáme zhruba od roku 2018. Tehdy to ale nebylo tak intenzivní. Je to hodně o životním stylu a jiném způsobu trávení dovolené, není to vyloženě reakce na pandemii. Ale taková dovolená není levnější než třeba v hotelu. Určitě to má ale výhodu v tom, že člověk není vázaný na jedno místo.

Máme na jihu Čech oblasti, které jsou pro majitele karavanů atraktivnější?

Dlouhodobé zkušenosti s tím mají na Lipensku, kde je řada kempů, kam pravidelně jezdí karavany z Nizozemska. Dalším oblíbeným místem je Česká Kanada, hlavně lokality kolem rybníků. Samozřejmě se to pak týká celé Šumavy.

Budeme potkávat karavany jen v létě?

Ne, určitě to není jen letní záležitost. Větší obytné vozy je možné používat celoročně a potkávali jsme se s nimi už i u sjezdovek. V nadcházejících měsících i letech je budeme vídat čím dál tím víc.

Na druhou stranu se setkáváme i s negativními důsledky. Lidé si občas stěžují, že si někdy majitelé karavanů dělají, co chtějí.

Je to o tom nabídnout jim nové možnosti, aby se tohle nedělo. Když nemají, kde by vypustili vodu, přijedou ke kanálu a udělají to tam. Podle mě je třeba přicházet s nástroji, jak tohle řešit. Bohužel se v té skupině vždy najdou jedinci, kteří nerespektují pravidla.