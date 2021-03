Jihočeský kraj odškodní dopravce 100 miliony, chystá ale také škrty spojů

Vydat 100 milionů korun nebylo pro rozpočet Jihočeského kraje vůbec jednoduché.

„O doplatku nás informovali teprve 22. února a byla to pro nás těžká rána. Ihned jsme požádali odbor dopravy, aby nám nabídl předpověď ztrát pro letošní rok,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast financí Tomáš Hajdušek s tím, že jen za první dva měsíce roku se kraj dostal do další ztráty 23 milionů korun.

Zhruba polovina z loňské částky připadá na výpadek státní dotace na jízdenky seniorů a studentů.

Omezení na Táborsku i Budějovicku

Jedním z kroků, jak předejít ještě větším ztrátám a doplatkům dopravním společnostem, je také výrazné omezení a rušení některých vlakových spojů. Nejvíce se dotkne elektrické trakce, zde se budou úpravy jízdního řádu týkat až 37 vlaků s tím, že se zásadně projeví mezi krajským městem a Zliví, ale i třeba na turisticky oblíbené trati spojující Bechyni a Tábor.

Podle hejtmana kraje Martina Kuby je však úprava méně vytížených spojů v této době logickým krokem. „Současná redukce není vázaná jen na pandemii, těmi vlaky jezdilo dlouhodobě méně lidí,“ uvedl Kuba s tím, že kvůli nepříznivé situaci musí kraj hledat úspory všude, kde se dá.

S tím nesouhlasili zástupci Pirátů, podle nichž je omezení dopravy naplánované na špatnou dobu.

„Předpokládaná úspora je velmi malá oproti tomu, že se opakovaně omezuje dopravní obslužnost v kraji. Jde tu navíc o rušení některých prvních a posledních spojů od poloviny letošního roku. Omezení drážní dopravy by pro nás bylo přijatelné okamžitě v souvislosti s lockdownem, nikoli později, kdy bude podle nás potřeba spíše opět nastartovat ekonomiku,“ komentoval hlasování zastupitel Martin Kákona (Piráti).

Plánované změny v jízdních řádech se projeví až od 13. června, kdy je možné je po pravidelném půlročním intervalu upravit.

„Dopravní výbor má za to, že by to mělo smysl udělat okamžitě, ale to bohužel není možné. Navíc výbor doporučil Jikordu zabývat se omezením spíše v autobusové dopravě a omezit spoje například mezi Budějovicemi a Krumlovem,“ prohlásila zastupitelka a předsedkyně Dopravního výboru Petra Trambová (TOP 09).

Hejtman jí ale oponoval, že rušení méně obsazených linek na venkově může ohrozit dopravní obslužnost některých obcí. „Je to rozhodně jedno z řešení, kterým se na radě budeme dále zabývat, ale podle Jikordu by to byl citelný zásah do chodu obcí, což si jako kraj nemůžeme dovolit. Ohrozili bychom tak rodiny s dětmi, které autobusem cestují do škol,“ odvětil Kuba.

Zatímco se kolem redukce jízdních řádů vedla poměrně široká debata a schválilo ji 41 zastupitelů, proti kompenzacím nehlasoval nikdo. Návrh stomilionové úhrady dopravním společnostem tak prošel jednomyslně 52 hlasy.