Cestující na jaře při omezeních opustili autobusy, teď zůstávají v autech

„Opět jsme naučili lidi používat individuální dopravu, takže v současnosti jsme v autobusech horko těžko na 50 procentech zákazníků. Neplatí to o Lipně a také o vlacích,“ uvedl ředitel GW Jihotrans Robert Krigar.

Odliv cestujících potvrzuje i Jan Aleš, jednatel Jikordu, který organizuje veřejnou dopravu v kraji.

„Určitě bude trvat déle, než se lidé vrátí zpět. Snažíme se je už od jara nalákat i formou kampaně, ale bude potřeba trpělivost. Uvidíme, jak velké budou propady v září, zda to pak nebudeme muset promítnout i při plánování jízdních řádů. Ale to je zatím předčasné,“ zmínil Aleš.

Situaci se po rozvolnění opatření naopak zlepšila v českobudějovické MHD, alespoň podle slov ředitele dopravního podniku Slavoje Dolejše.

„V červnu jsme se dokonce prakticky dostali na tržby, které jsme očekávali při plánování rozpočtu pro letošní rok. Návrat cestujících nám potvrzují i čísla z elektrobusů, které mají sčítací rámy. Předpokládám, že i v červenci a srpnu bychom na tom nemuseli být špatně. Uvidíme, jak to bude vypadat na podzim. Půjde také o to, zda politici opět nezavedou nějaká tvrdá opatření, což by pak mělo dopad i na počty lidí v autobusech či trolejbusech,“ řekl Dolejš.

Pokud k tomu nedojde, podnik by musel řešit větší propad pouze z jara, který dělá 11 až 12 milionů.

Problémy jsou i s kamiony

Koronavirová krize zasáhla i zájezdovou dopravu. Z dvanácti autobusů pro tyto účely, jež skupina Jihotrans vlastní, jezdí dva.

Komplikace musí ovšem dopravci řešit nejen v souvislosti s přepravou cestujících. Skupina Jihotrans je jednou z největších jihočeských společností v tomto oboru, ale soustředí se i na kamionovou dopravu. I tam je to podle Roberta Krigara velmi komplikované.

Firma v tomto odvětví dosahuje 80 procent výkonů oproti loňskému roku. Z pohledu obratu společnosti to za druhé čtvrtletí znamená pokles o řádově stovky milionů korun.

„Česko to přežívá jakž takž, ale hodně stojí zahraničí, tam to fabriky nerozdýchaly. Německo, Francie, katastrofa. V továrnách jsou zrušené třetí směny či pátky. Takových zákazníků je přes 40 procent. Firmy jsou bezradné. Čekám obrovskou krizi, že to v říjnu padne,“ řekl dále Krigar.

Společnost provozuje 320 nákladních aut, odstavených jich má teď osmnáct. Zároveň podle Krigara nastal v nákladní dopravě boj o zakázky, klienti chtějí, aby dopravci snížili ceny. Zakázky převážené do zahraničí se na obratu skupiny podílejí zhruba z poloviny.

Skutečnost, že přímo v České republice není situace v kamionové dopravě tak tíživá, potvrdil i Jan Žabka z vedení společnosti Nicotrans.

„Soustředíme se především na vnitrostátní přepravu potravin a tady jsme pocítili pokles či spíše změnu, když se na počátku opatření zákazníci chvíli chovali jinak a nakupovali méně často. Nyní už se to srovnalo. Stouply nám náklady v souvislosti s pořízením ochranných pomůcek pro naše zaměstnance,“ zmínil Žabka. I on potvrdil, že směrem do západní Evropy je to v této oblasti složitější.

Řidičů je stále nedostatek

Zajímavé a také pozitivní je, že i přes propady obratů některých dopravců se nedostalo na propouštění. Naopak, třeba Jihotrans by nyní přijal až 30 řidičů. A další náborovou kampaň rozjíždí také Dopravní podnik města České Budějovice. Zatímco v roce 2018 vozy MHD v krajském městě obsluhovalo 234 řidičů, letos jich podnik zaměstnává jen 206.

„Je to dané i tím, že mnoho řidičů se přesunulo na stavbu dálnice D3,“ podotkl Dolejš. Podnik nabízí pro zájemce výukový program, při kterém získají oprávnění skupiny D, což hradí firma. Navíc už při výcviku dostává uchazeč od podniku výplatu.