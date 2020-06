Do ulic Českých Budějovic se po čtvrt roce vrátí noční linky MHD

Provoz nočních spojů byl přerušený v souvislosti s koronavirem, kdy by je především v době nejtvrdších opatření prakticky nikdo nevyužíval. V poslední době už se však začali cestující ptát, kdy začnou opět jezdit. I proto se už linky vracejí do ulic.

„V pondělí 29. června předložím radním záměr, aby se provoz MHD vrátil do standardního provozu. Zaznamenal jsem také zájem lidí o znovuzavedení nočních spojů, proto bude návrh obsahovat i tento požadavek,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička.

Prozatím by ovšem nadále zůstal v platnosti zákaz prodeje jízdenek u řidičů. „Chceme je ochránit i v čase rozvolňování opatření, bez nich by byla ochromená celá MHD,“ dodal.

Schválení návrhu by měla být jen formalita a od začátku července tak pojedou linky 53 i 59 obsluhující trasu mezi sídlištěm Máj a Rožnovem a Suchým Vrbným a sídlištěm Vltava.

„Mrzí nás, pokud jsme některým cestujícím způsobili dočasným zrušením nočních linek komplikace. Jednalo se o zcela mimořádnou situaci,“ navázal Slavoj Dolejš, ředitel českobudějovického dopravního podniku.

Svezou 100 tisíc lidí ročně

Ředitel se nicméně dlouhodobě netají tím, že by v nočním provozu MHD udělal změnu. Linky by mohla nahradit obdoba taxislužby, kterou by dopravní podnik provozoval. Za celý rok přepraví noční linky zhruba 100 tisíc cestujících.

„Jejich obsazenost se liší podle dnů v týdnu. O víkendu je to v průměru 500 cestujících za noc, ale například v pondělí jejich počet klesne zhruba na sto,“ upřesnila mluvčí dopravního podniku Barbora Bláhová.