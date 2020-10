U Lipna chtějí dráhy nasadit soupravy RegioPanter, už je tam testují

České dráhy oznámily, že na šumavských kolejích testují tuto soupravu. Prověřují, zda tento vlak zvládne provoz v obloucích o poloměru menším než 150 metrů.

„Obdobné testy budou pokračovat podle potřeby až do 27. října, a to například i na trati mezi stanicí Tábor a Bechyní,“ informovala mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

V případě, že jízdy dopadnou dobře, bude záležet na rozhodnutí Správy železnic, aby vydala souhlasné vyjádření k provozu těchto elektrických vlaků k Lipnu.

„Pak by následoval zkušební provoz jednotek s cestujícími a případný přechod do rutinního provozu,“ upřesnila Novotná.

RegioPantery by mohly jezdit k Lipnu příští rok

Výsledky měření a zkoušek očekávají dráhy do šesti měsíců od jejich ukončení. Už příští rok by tak teoreticky mohly RegioPantery k lipenské nádrži jezdit. Spíš se tam ale dostanou, až do kraje dorazí další nové soupravy tohoto druhu.

Dráhy na konci roku 2019 uzavřely s Jihočeským krajem dlouhodobou smlouvu na zajištění provozu na vybraných tratích. Její součástí je i modernizace vozidel.

„Do jižních Čech nakoupíme deset dvoudílných elektrických a sedm dvoudílných motorových jednotek, které budou klimatizované, nabídnou wi-fi připojení k internetu, zásuvky či bezbariérové toalety,“ potvrdil tehdy Václav Nebeský, generální ředitel Českých drah.

Nové RegioPantery se dostanou do provozu v roce 2022. Jezdit by pak po úpravách mohly i na trati známé jako Bechyňka mezi Táborem a Bechyní, kde je rovněž testují. RegioPanter ovšem nemá potřebné napájení na 1 500 V a tak tam s jeho jízdou nyní pomáhají jiné stroje. Účelem je opět zjistit, zda bude moci jednotka jezdit v obloucích o poloměru menším než 150 metrů.

To se nejlépe vyzkouší už na prvním oblouku ihned po výjezdu z táborského nádraží. Pokud bude vše v pořádku, RegioPantera by v budoucnu předělali tak, aby využíval stávajícího napájení. Do provozu na Bechyňku by se mohl dostat v roce 2025.

Díky tomu by v úseku mohly dál jezdit i nostalgické jízdy historických vlaků.