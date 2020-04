Jihočeské nemocnice byly na šíření viru skvěle připravené, říká hygienička

Na jihu Čech je v nemocnici kvůli novému koronaviru sedm lidí. Přestože už se onemocnění covid-19 potvrdilo mimo jiné u některých lékařů, je počet případů v kraji nízký.

Podle Kvetoslavy Kotrbové musí obyvatelé dál dodržovat doporučení a nařízení. „Najdou se sice jedinci, kteří to porušují, ale domnívám se, že většina Jihočechů je zodpovědná,“ říká.

Podle statistik z tohoto týdne je zatím počet potvrzených případů na jihu Čech nejnižší ze všech krajů. Čím si to vysvětlujete?

Velice brzy jsme začali nastavovat protiepidemická opatření. Stalo se tak už 24. ledna. Zároveň poctivě nařizujeme karantény. Důležitou roli hraje i sledování každého případu. Nemocné oslovujeme, komunikujeme s nimi a snažíme se o pečlivou protiepidemickou práci.

Čísla z uplynulého víkendu vypadají slibně. V sobotu přibyly dva případy, v neděli žádný.

Je to tak. Musíme ale stát pevně nohama na zemi. Infekce tady stále je. Od začátku jsme krajem, který má počty nižší. Z šestého místa jsme se v posledních dnech přesunuli na první a to nějaký čas držíme. Zároveň jsme jediným krajem, který má v přepočtu na 100 tisíc obyvatel nejméně osob s onemocněním covid-19.

Může to souviset s nízkou hustotou zalidnění v kraji?

Určitě to může sehrát určitou roli. Hlavně ale podle mě pomohlo, že jsme brzy zahájili epidemiologickou práci. Důležitý byl také dostatek odběrových míst a laboratoří a skvělá spolupráce složek integrovaného záchranného systému a kraje.

Zvyšujete počet testovaných lidí?

Rozhodně. Víkend byl slabší, uplynulou neděli jsme testovali 95 osob, průběžně máme denně kolem 300 lidí, u nichž odebíráme vzorky. Dosud jsme otestovali 5 918 obyvatel.

Co by měli lidé dělat, aby kraj nízká čísla udržel?

Je třeba pokračovat v dodržování protiepidemických opatření. Lidé by měli nosit roušky, mýt si ruce, používat rukavice, dezinfekci a neshromažďovat se. Ta opatření mají podíl na tom, že se zbrzdilo šíření nákazy. Najdou se sice jedinci, kteří to porušují, ale domnívám se, že většina Jihočechů je zodpovědná. Chtěla bych je požádat, aby v tom pokračovali.

Poslední dny jsou slunečné a Jihočechy to táhne ven. Jak by se měli chovat, pokud opustí domácnost a vyrazí do přírody?

Určitě doporučuji trávit čas venku. Musíme načerpat energii a psychickou pohodu ze sluníčka. Je ale důležité to dělat uvážlivě. Lidé by měli nosit roušky, neshromažďovat se a dodržovat rozestup aspoň metr a půl. Klidně si můžete sundat roušku, když jste sám v lese. V případě sportů určitě nedoporučuji ty kolektivní.

Nákaza se potvrdila u personálu v českokrumlovské či táborské nemocnici. Překvapilo vás, že kvůli tomu nedošlo k vyššímu počtu potvrzených případů?

Je to věc připravenosti nemocnic a ty jihočeské jsou na šíření nákazy připravené skvěle. Krajská hygiena u nemocných zdravotníků zaznamenala šíření pouze v rodině, což se stalo jednou. V samotných nemocnicích na šíření nedošlo. Souvisí to s vybaveností, připraveností na takovou situaci, informovaností personálu a dodržováním opatření. Myslím, že jihočeské nemocnice jsou z tohoto pohledu vzorem.

Máte informace o tom, kolik lidí s nemocí covid-19 je nyní v nemocnici?

K dnešku je to sedm obyvatel. Z toho je jeden na umělé plicní ventilaci a zbytek na standardním pokoji na infekčního oddělení.

V kraji už jsou i první čtyři vyléčení. V jakém momentě toho člověka považujete za uzdraveného?

Každé infekční onemocnění má určité fáze. První je inkubační doba, druhá je vlastní onemocnění s příznaky či bez nich a poté nastává rekonvalescence. V tu chvíli člověk příznaky nemá, ale může nemoc dál šířit. Proto ho po nějakém čase testujeme. Když má dva negativní výsledky s rozestupem jednoho dne, kdy není infekční, považuje se za vyléčeného.

Jak dlouho podle vás budeme muset protiepidemická nařízení dodržovat?

Na to není možné dát zodpovědně jasnou odpověď. Je třeba vnímat situaci v Česku a sousedních zemích. Kdybychom se úplně uzavřeli a nehrozilo by zavlečení ze zahraničí, musely by uplynout dvě inkubační doby bez pozitivního případu, aby ohnisko v Česku vyhaslo. Proto se domnívám, že musíme být v případě uvolňování opatření velmi obezřetní. Nebránila bych se otevření obchodů a některých provozoven služeb za předpokladu dodržování protiepidemických opatření, ale byla bych zatím opatrná v oblasti uvolňování pravidel na školách.