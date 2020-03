Nemocnice na jihu Čech omezují provoz, odkládají neakutní operace

Krajské nemocnice ruší v souvislosti s onemocněním COVID-19 plánované hospitalizace, operace, výkony a vyšetření na dobu trvání nouzového stavu, který vláda vyhlásila do 11. dubna.

Zároveň rozšířily zákaz návštěv na všech odděleních a omezily vstup do svých areálů pouze pro pacienty vyžadující neodkladnou zdravotní péči. V budějovické nemocniční lékárně i v lékárně největší ambulantní polikliniky EUC Klinika v krajském městě vydávají léky jen přes pohotovostní okna.

Nemocnice se snaží mimořádnými opatřeními udržet dostatečnou personální, materiální a lůžkovou kapacitu i snížit spotřebu nedostatkových osobních ochranných prostředků v běžném provozu.

„Na krizovém štábu jsme se dohodli, že naše nemocnice omezí běžný provoz a veškerou činnost soustředí na to, abychom byli připraveni na stále rostoucí počty případů koronaviru,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská.

V Milevsku na Písecku místní polikliniku v pondělí zavřeli. Lidé se mají obracet telefonicky přímo na své lékaře. „Neznamená to, že by ukončila provoz. Její vedení chce pouze omezit kumulaci osob a řešení případů, které nejsou akutní. Cílem je hlavně ochránit co nejvíce zdravotníků střediska,“ vysvětluje místostarosta Milevska Michal Horek. Ve městě se dosud žádný potvrzený případ nákazy neobjevil.

V tomto týdnu se má také rozšířit počet testovacích míst v regionu. V současnosti má kraj k dispozici jednu odběrovou sanitku a připravenou druhou, podle odborníků je však neefektivní, že sanitka stráví většinu času na cestě kvůli tomu, aby udělala výtěr jednomu pacientovi.

„Proto se budeme postupně snažit po celém území kraje otevírat testovací místa. Počítáme s kontejnery na dostupných plochách, nejlépe parkovištích, aby lidé, kteří budou mít příznaky nákazy plus nějakou cestovatelskou nebo kontaktní anamnézu, mohli přijít na odběr vzorku co nejblíž místu svého bydliště,“ upřesnila hejtmanka.

Od začátku února bylo na jihu Čech vyšetřeno celkem 275 vzorků. „V jedenácti případech byl výsledek pozitivní, u ostatních byl negativní, což znamená, že od neděle se počet nemocných v regionu nezvýšil. Nicméně významně vzrostl počet karantén nařízených praktickými lékaři,“ potvrdila v pondělí odpoledne ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Opatření v českobudějovické nemocnici kvůli koronaviru S účinností od 17. 3. 2020 dochází ke zrušení veškerých hospitalizací, operací, výkonů a vyšetření, plánovaných na dobu trvání nouzového stavu (tj. do 11. 4. 2020), u kterých je to medicínsky bezpečné, včetně zastavení objednávání nových pacientů k těmto procedurám.

Pacienty, kterým byl plánovaný výkon zrušen, budou jednotlivá oddělení Nemocnice České Budějovice evidovat s tím, že jim bude náhradní termín telefonicky sdělen po obnovení standardního provozu.

Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba). U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede.

Je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce. „Všem zaměstnancům naší nemocnice děkuji za mimořádné pracovní úsilí a neuvěřitelné sepětí. Našim pacientům pak velice děkujeme za pochopení vzniklé situace,“ řekl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek.

V nařízené karanténě bylo v pondělí ve 14 hodin v kraji 754 lidí. „Počet těch, které praktičtí lékaři poslali do karantény, se proti neděli zvýšil o 306. Vesměs jde o navrátilce z rizikových oblastí s vysokým nebezpečím nákazy a lidi s rizikovými kontakty,“ uvedla krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.

Na enormním růstu karantén se podepisuje i případ lékařky ze strakonické polikliniky, u níž byla v sobotu v noci prokázána nákaza COVID-19. Všichni zdravotníci, pacienti i další lidé, s nimiž přišla do styku, teď musí do domácí karantény.

Strakonický starosta Břetislav Hrdlička se snažil kvůli tomuto případu dostat celé město do karantény, u vlády však se svým návrhem neuspěl. Radnice kvůli vysokému riziku šíření infekce zavřela školky i městský úřad pro veřejnost.

„Případ ze Strakonic je velmi varující. Nekázeň jedince může ohrozit zdraví a životy mnoha lidí,“ prohlásila hejtmanka Stráská.

Kraj má zájem o dobrovolníky, kteří budou pomáhat ve zdravotních a sociálních službách. Stále chybí respirátory a roušky slíbené státem. „V neděli jsem podepsala objednávku na 15 tisíc respirátorů, snažíme se zajistit dodávky i sami,“ popsala Stráská.

Už během dneška má kraj dostat roušky, které rozdá pracovníkům v sociálních službách. „Jsme si vědomi, že nejvíc zranitelní jsou naši senioři a musíme zabránit tomu, aby právě tato nejrizikovější skupina obyvatel byla ohrožena,“ připomněla hejtmanka.

Kvůli koronavirové nákaze se rozhodlo hejtmanství zavřít všech šest svých speciálních školek.

Naopak pro zajištění fungování integrovaného záchranného systému chce zorganizovat hlídání dětí zdravotníků, hasičů a policistů ve vybraných městských školách a školkách, které jsou nyní zavřené. Teď sbírá informace, kolik míst bude v okresech potřeba.