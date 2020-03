Chirurg z táborské nemocnice má koronavirus, ambulance omezuje provoz

„Všichni pacienti na lůžkách byli v důsledku toho otestováni, dále jsme odebrali vzorky všem lékařům, kteří s nakaženým byť jen na chvíli přišli do kontaktu,“ ujistil ředitel nemocnice Ivo Houška.

„Jsme v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí, které jsme poskytli seznam kontaktů,“ doplnil.

Nemocnice se nyní snaží minimalizovat provoz chirurgické ambulance.

Na jihu Čech bylo v neděli odpoledne 85 nakažených koronavirem. Je to o 16 více než v pátek. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Zahrnuje do nich hlášení krajských hygieniků i pozitivní nálezy laboratoří, které jsou určeny pro další šetření.

Odběrová místa fungují v Českých Budějovicích, Strakonicích, Táboře, Jindřichově Hradci a Prachaticích. Další odběrové místo se připravuje v Písku, v provozu by mělo být od 30. března. K pátečnímu večeru bylo v povinné karanténě 2114 lidí.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

748 362 86 114 94 108 70 80 74 101 162 245 124 289

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.