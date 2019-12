Hořícího auta se nezalekli. Zachránci z něj vytáhli zraněného muže

Žár z hořícího auta byl tak obrovský, že začala praskat skla a bouchat pneumatiky. Přesto tři mladí lidé, kteří jako první přijeli k vážné nehodě, okamžitě začali pomáhat. Za svůj hrdinský čin Petra Fedáková, Martin Svoboda a Lukáš Csicsely převzali ocenění Gentleman silnic, které už 15 let uděluje Policie ČR s Českou pojišťovnou.

Nehoda se stala letos 7. srpna večer na Českobudějovicku na silnici ze Zlivi na Munice. Ve voze jeli dva mladí muži, řidiči Jozefu Kolodzejovi vběhla do cesty srna, on strhl volant a narazil do stromu. Nabourané auto začalo okamžitě hořet.

Auto hořelo, praskala skla i pneumatiky

Zraněnému řidiči se podařilo odříznout bezpečnostní pás u svého bezvládného kamaráda Zdeňka Fencla na vedlejším sedadle. Vystoupil a chtěl zprovoznit hasicí přístroj, jenže ten nefungoval. U sedadla spolujezdce navíc nešly otevřít dveře. „Naštěstí u nehody zastavilo několik odvážných řidičů, kteří oba zraněné dostali mimo plameny a poskytli jim první pomoc,“ líčí jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

„Když jsem zjistil, že tetelící se světlo u cesty vychází z nabouraného auta, zastavil jsem a běžel jsem k němu,“ vzpomíná Martin Svoboda, který u nehody zastavil první. Spolu s řidičem zkoušel z vozu vyprostit spolujezdce. Na pomoc brzy přibyl i Lukáš Csicsely. „Až společnými silami jsme dostali bezvládného z kabiny a odnesli ho na opačnou stranu cesty,“ říká další zachránce.

Spolujezdce, který se mezitím probral z mdlob, oba hrdinové odnesli v obavách z výbuchu auta dostatečně daleko. „Oheň se rozšířil na celý vůz. Začala praskat skla i pneumatiky,“ popisuje Svoboda. Lukáš Csicsely pak zavolal záchranku a spolujezdce dál udržoval při vědomí Martin Svoboda. Podložil mu hlavu krabicí od bot, a protože začalo pršet, dal pod něj mikinu.

U nehody mezitím zastavila další vozidla. Řidička Petra Fedáková nechala v autě své dvě malé děti a přispěchala také na pomoc. Ujala se řidiče, který byl dezorientovaný a hrozil mu šok. Opřela ho o jedno z aut a udržovala s ním co nejklidnější konverzaci, aby do šoku neupadl. „Byly chvilky, kdy se doopravdy nekontrolovatelně třásl,“ vzpomíná Fedáková, jež je profesí učitelka v mateřské škole.

V srpnu dostaly ceny pracovnice domova pro seniory

„Díky těmto statečným lidem událost neskončila tragicky. Kdo jiný by se tak měl stát Gentlemany silnic než právě tito tři lidé,“ říká rozhodně ředitelka projektu Ivana Buriánková. Oba zranění muži byli po nehodě převezeni do nemocnice, odkud se v pořádku vrátili domů.

Ocenění třem hrdinům předali na začátku prosince v Českých Budějovicích. Akce se zúčastnili i oba zachránění, kteří nakonec vyvázli s lehkými zraněními.

V Budějovicích už letos jednou toto ocenění předávali. V srpnu ho dostaly pracovnice Domova pro seniory Máj za pomoc při červnové nehodě trolejbusu v krajském městě. K záchraně se přidala ještě matka s dcerou, které jely kolem. Všechny hned začaly s první pomocí, zastavováním krvácení a uklidněním cestujících v šoku.

„Vyběhly jsme ven a tam viděly to strašné neštěstí. Všechny jsme se okamžitě snažily začít pomáhat,“ popisuje červnovou nehodu Andrea Papanová, která v domově pro seniory pracuje.