Řidička už byla pod vodou, líčí gentleman silnic záchranu z auta v nádrži

Řidička v zatáčce nezvládla řízení, auto proletělo plotem a skončilo na střeše v zamrzlé nádrži. Led se však pod tíhou vozu prolomil. Ženy byly uvězněné v potápějícím se autě a o jejich životech rozhodovaly sekundy.

Jako první u nehody zastavil posypový vůz, za jehož volantem byl Štěpán Gajdoš. Když zjistil, co se děje, neváhal a ihned se vrhl po pás do ledové vody. Za ním zastavil Jiří Vávra, který vezl svou dceru k lékaři. Navzdory tomu pohotově skočil do nádrže za Gajdošem.

„Napřed jsme museli odházet stržené ploty a pak led. Ve voze byly dvě ženy. Ta vzadu byla při vědomí a křičela, řidička byla v bezvědomí a již pod vodou. Podařilo se nám je dostat na břeh, kde jsme jim poskytli první pomoc,“ připomněl Vávra.

S vyproštěním žen pomáhali i Petr Beneš s Václavem Matějkou, kteří u nehody také zastavili.

„Snažili jsme se co nejrychleji dostat do vody a holky vyndat z auta. To, jestli je voda teplá, nebo studená, jsme neřešili, navíc jsme na ni jako rybáři zvyklí. Hlavně že to nakonec dobře dopadlo,“ shodli se.

Ocenění na hradě v Nových Hradech jim v předali zástupci projektu Gentleman silnic i Policie České republiky. Jedná se v pořadí o 159., 160., 161. a 162. titul Gentleman silnic.

„Nebýt pohotového zásahu čtyř mužů, ženy z havarovaného auta by zřejmě utonuly a u silnice bychom měli dva křížky navíc,“ podotkl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura, který zachránce na ocenění nominoval.