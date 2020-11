Výstavba dalšího úseku dálnice D3 směrem na Rakousko získala povolení

Informaci zveřejnil v úterý generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl na svém Twitteru. Stavební úřad ministerstva dopravy podle něj vydal povolení na akci Třebonín - Kaplice nádraží.

„Na úsek dlouhý 8,5 km D3 je již prakticky dokončena majetkoprávní příprava a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ vzkázal s tím, že firmy, které chtějí zakázku získat, mohou podávat nabídky do letošního prosince. Výstavba by měla odstartovat na jaře příštího roku.

Zatím funguje 70 kilometrů

„Povolení jsme získali včera. Stavba je plánovaná na tři roky. Zahrne deset mostů a jednu mimoúrovňovou křižovatku, to bude asi nejtěžší stavební objekt,“ řekl Jan Studecký, mluvčí ŘSD.

V Jihočeském kraji staví ŘSD od jara loňského roku obchvat Českých Budějovic, který vyjde v součtu na téměř 20 miliard. Hotovo má být v roce 2023, tedy o rok později, než silničáři avizovali. Důvodem jsou komplikace na kilometrovém tunelu Pohůrka v úseku Úsilné-Staré Hodějovice kvůli spodní vodě.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu, České Budějovice a Rakousko. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá dálnice by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.

