Aut ubylo, špína zůstává. Část obyvatel Budějovic trápí stavba dálnice D3

Prach pokrývá chodník u silnice, po které právě projíždí hlučná „tatrovka“. Zasypané jsou i ploty, parapety oken a popelnice. „Jestli je tu víc čisto? Stačí se podívat,“ ukazuje 67letý Jaroslav Jiříček z českobudějovické Vidovské ulice na dlažbu, kde se povaluje vrstva písku.

Zhruba před měsícem MF DNES popisovala stížnosti místních obyvatel na nepořádek a hluk nákladních aut kvůli nedaleké výstavbě dálnice D3. Nyní redaktor na místě zjišťoval, jestli se něco změnilo.

„Ten prach se usazuje všude. Teď v létě je to asi nejhorší,“ hodnotí Jiříček. Podobně situaci popisují i další místní.

„Venkovní část domu máme znečištěnou, okna ani neotevíráme. Pokud parapety a rámy umyjeme, za pět dnů je stav stejný. Okna máme dva roky nová s izolačním trojsklem. Pokud bych je neustále myla, nanesený písek s jílem by je poškrábal,“ zlobí se 65letá Marie Vašková.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako investor stavby slíbilo na základě stížností místních častější úklid. „Na to došlo. Každý pátek se uklízí chodníky a několikrát týdně se čistí vozovka,“ vysvětluje Vladimíra Hrušková, šéfka českobudějovické správy ŘSD.

Podle oslovených místních se sice častěji uklízí, ale výsledek vidět není. „Silnici čistí tak dvakrát denně, ale bez uklízení chodníků je to bez patřičného efektu,“ myslí si Vašková, podle které je chodník i nadále zaprášený. Pohled na místo její slova potvrzuje. Drobný písek, který se vznáší ve vzduchu a je cítit v ústech, pokrývá okolí jejího domu.

„Chodníky jsou křivé, ale to není stavbou. V těch prohlubních to stroj není schopný uklidit a bohužel to snižuje efekt čištění,“ přiznává Hrušková.

Marie Vašková po odpovědi od ŘSD požádala město České Budějovice o údržbu chodníků. „Zatím před naším domem odstranili plevel. Nevím, zda vyspraví i prohlubně,“ přidává.

Příliš nákladních aut

Místní si dlouhodobě stěžují i na vysoký počet nákladních vozů. Ty vozí materiál ze staveniště.

„Díky postupu prací se nyní přesouvá veliká část dopravy na samotnou dálnici, čímž se podstatně snížila v ulicích Novohradská a Vidovská,“ říká mluvčí ŘSD Jan Studecký.

To se MF DNES na místě potvrdilo. Většina vozů nyní za železničním přejezdem odbočuje vpravo mimo zástavbu. Řada z nich ale i nadále jezdí kolem domů.

„Tatrovek lehce ubylo, ale osobně mám pocit, že jich tady stejně jezdí spousta. Na jednu stranu chápu, že se dálnice musí postavit, ale tohle je nepříjemné,“ líčí na své zahradě Jaroslav Jiříček a na chvíli se odmlčí, když kolem projíždí nákladní auto.

„Vidíte, jak rychle jede? Tohle třicítka nebude,“ dodává, když hluk motoru o chvíli později utichne. I přestože se v ulici objevilo omezení rychlosti, řada řidičů osobních i nákladních aut ho nerespektuje.

„My na to samozřejmě denně upozorňujeme řidiče, aby nařízenou rychlost dodržovali,“ ubezpečuje Hrušková.

„Bohužel nejsme schopni zajistit, aby se touto ulicí v současné době nejezdilo. Až veškerá omezení skončí, zajistíme kompletní rekonstrukci,“ dodává ředitelka s tím, že současný stav potrvá ještě rok.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by mohla ještě letos na podzim vzniknout provizorní silnice, která odlehčí části Novohradské. Vést by měla právě od křižovatky této ulice a Vidovské.

„Jednali jsme o tom s ŘSD. Měla by tam být panelová silnice, která alespoň částečně dopravu odsune od Novohradské,“ říká náměstek.

Údržba se zlepšila

I nadále dává intenzivní doprava zabrat také silnici, která vede od Českých Budějovic kolem staveniště D3 k nedaleké obci Vidov.

„Myslím, že se její údržba o něco zlepšila. Je to ale těžké. Snaží se spravovat výtluky, ale vzápětí se objevují další,“ popisuje vidovský starosta Tomáš Šedivý.

„Cesta je od těch náklaďáků totálně rozježděná. S tím prachem je to stejné. Když se to snaží uklidit, tak na to pošlou stroj, který to akorát rozvíří,“ popisuje svou zkušenost 23letý Matěj Uhlíř, který žije ve Vidově. Stavba D3 částečně komplikuje provoz třeba i na cestě z Rudolfova do Budějovic.

Okolí Vidovské ulice není jediným místem, které nyní mimořádně trápí intenzivní doprava. Na kamiony si podle starostky Lenky Malé stěžují i obyvatelé nedalekého Srubce, tam je to ovšem z důvodu jiného omezení a opravy vozovky.

„Kolem domů projíždí nespočet kamionů a aut mimo jiné kvůli uzavírce hlavní silnice přes Novou Ves, která má skončit v říjnu. Je to velmi nepříjemné. Bohužel, musíme to vydržet,“ doplňuje.