Na kole je v Budějovicích nejhorší překonat Rudolfovskou, ukázal cyklotest

U kruhové křižovatky v Litvínovicích u Českých Budějovic před několika týdny zemřela žena jedoucí na kole. Srazila ji tatra. Tragédie znovu otevřela téma bezpečnosti cyklistů v krajském městě a okolí. Redaktor MF DNES proto projel město z jihu na sever a z východu na západ a vytipoval riziková místa.

Nejproblematičtější je stále přesun z východní a severovýchodní části města směrem do centra a zpět. Potvrdil to i průzkum mezi samotnými cyklisty. Při cestě od Rudolfova nebo z Husovy kolonie narazí člověk na kole především na dvě kritická místa.

V obou případech jsou to viadukty v Rudolfovské a Pekárenské a křižovatky. Oběma místům se sice lze vyhnout, ale je to zdlouhavé. Dalším nevyřešeným úsekem je pak ten na Husově třídě z Dlouhého mostu přes Dlouhou louku. A na pomyslném třetím místě je cesta z Kněžských Dvorů.

„Nepříjemné je překonat křižovatky Rudolfovské u viaduktu a pak i u Sadů. O nic lepší není sjet dál a projet viaduktem a křižovatkou v Pekárenské,“ popsal cyklista Roman, který jezdí z Hůr. A jeho slova potvrzuje Martin Pokorný. „Směrem na Husovu kolonii se s námi u viaduktu vůbec nepočítá. Tam by se hodil cyklopruh. A také celá Pražská je nebezpečná,“ navázal.

Na Rudolfovské je vyhrazený prostor pro cyklisty jen poblíž Madety. V dohledné době se na tom nic nezmění a u viaduktu je to takřka neřešitelné. Kvůli rozměrům silnice pod železnicí se tam budou cyklisté dál pravidelně střetávat s pěšími na chodníku. Na silnici si tam troufnou jen ti odvážní.

Na rekonstrukci Rudolfovské by se mohlo dostat do dvou let. Město by opravovalo část blíže k Sadům, Jihočeský kraj pak dál směrem ven z města. „V místě, kde jsou proti sobě dvě čerpací stanice, má vzniknout kruhová křižovatka a nová propojka s Vrbenskou,“ upozornil náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička (hnutí ANO).

Pruh na Vrbenské i Pražské

A právě na Vrbenské by pak mohl být cyklopruh, což zmínil cyklokoordinátor města a zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice). „Ve směru z Nemanic do centra bychom pak měli udělat studii na projekt cyklopruhů na Pražské, zatím asi po Strakonickou. Je to i součástí generelu, dokumentu, který se týká rozvoje cyklistiky. Nahrává tomu skutečnost, že je na Pražské menší provoz po otevření dálnice k Úsilnému,“ vysvětlil Bajt.

Takové opatření by pomohlo právě i obyvatelům Kněžských Dvorů. Překonání Strakonické ale zůstane dál problematické. Je to přece jen součást městského okruhu, kde je obrovský provoz.

Naopak přes Dlouhou louku u výstaviště by se mohli cyklisté dostat bezpečněji. „Opět jsme jednali s majiteli části pozemků a vypadá to, že bychom mohli být tentokrát úspěšní a vyjednat směnu. Pak tam bude možné postavit lávku. To by znamenalo i prodloužení zelené v některých směrech,“ řekl Lavička.

Nápad ležel na stole už několikrát, a ne vždy měl na radnici podporu, což nemá podle některých ohlasů ani nyní. Problematický je v místě i Dlouhý most, kde drtivá většina lidí na kolech zkrátka jede po chodníku a porušuje tak pravidla, protože se na silnici bojí.

„Ideální to není ani v opačném směru na Máj. Je to frekventovaná cesta bez jakéhokoli cykloznačení a přejezdů,“ upozornila Daniela Procházková, která tudy jezdí do práce. Na své trase by uvítala vyznačení stezky v Suchém Vrbném v třídě Čsl. legií kolem potoka a v jednosměrkách. „Změnu by si zasloužily i Sady, kde mezi sebou kličkují chodci, pejskaři, kočárky a kola,“ dodala.

Bezpečněji u zimního stadionu

Právě do vybraných jednosměrek by se mohli cyklisté brzy dostat legálně v obou směrech. Prosadit to chce Petr Klika ze skupiny Cyklo Budějovice.

„Jsme připraveni úředníkům usnadnit práci a sami změřit, kde to bude podle norem možné. A pak to plošně udělat. Stačí to pak politicky prosadit a přidat dodatkové značky,“ nabídl Klika. Tuší ovšem, že to tak snadné nebude.

Lukáš Bajt pak doplnil, že by se určitě měla zvýšit i bezpečnost cyklistů v ulici F. A. Gerstnera kolem zimního stadionu. A vůbec nejdříve se lidé na kolech dočkají zlepšení v Nerudově ulici. Je to v části, která je právě v rekonstrukci.

Dále jsou v plánu cyklostezky v Suchomelské mezi Scontem a Boschem, podél Plavské ulice do Roudného či ze Šindlových Dvorů do Stromovky.

„A také jsme začali jednat o napojení Srubce pro cyklisty. Část už je součástí dálničního přivaděče a byla by škoda, kdyby stezka skončila v polovině cesty,“ dodal Lavička.

Její dotažení by si ve velkém přáli i obyvatelé Včelné, kteří se z Budějovic dostanou bezpečně ke kolejím, a dál musí po rušné silnici.