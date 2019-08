Jih Čech protne 150 kilometrů dlouhá cyklostezka, mnohé úseky ještě chybí

Z Nové Pece, kolem Lipenské přehrady, přes Vyšší Brod a Rožmberk nad Vltavou, pak dál do Českého Krumlova a odtud přes Budějovice a Hlubokou k vodní nádrži Hněvkovice a do Týna nad Vltavou.

Taková trasa je naplánovaná pro cyklisty na jihu Čech. Než ale šlápnou do pedálů, musí se do velkého projektu Vltavské cyklostezky pustit obce a hejtmanství.

MF DNES má k dispozici materiál, který plánovanou trasu popisuje a uvádí, kde je hotovo a kde se naopak teprve bude stavět.

Okolí vodní nádrže Lipno je na tom slušně. Po jejím pravém břehu vede Vltavská cyklostezka od Frýdavy až do Nové Pece.

Ale na levém břehu jsou úseky, kde napojení na plánovanou 153 kilometry dlouhou cyklostezku chybí.

„Z Nové Pece do Jenišova je hotovo. Chceme proto udělat spojení Jenišova s Hůrkou. Projektování je ale těžké. Nestojí to málo peněz. Pokud bude obecná podpora včetně té od státu, začneme příští rok,“ sdělil starosta Horní Plané Jiří Hůlka.

Plánovaná trasa Vltavské cyklostezky

Pod hrází přehrady je část, kde by výstavba mohla začít o něco dřív. Po cyklostezce totiž touží v Loučovicích, kam plánovaná trasa povede z Lipna nad Vltavou. Tady už mají naprojektované tři etapy. První spojuje Lipno s areálem bývalých papíren Svatý Prokop, další je průtah obcí a třetí vede od dřevěného mostu na Čertovu stěnu. U první části se teď čeká na stavební povolení.

„U nás je to hodně potřeba. Cyklistů je tady stále více. Navíc máme na cyklotrase po běžné komunikaci několik nebezpečných úseků, kde dochází k úrazům. Sanitka tady teď byla skoro obden, takže nám investice kromě turismu řeší i bezpečnost lidí,“ vysvětlil starosta Loučovic Jan Kubík.

Rozpočet zatím na stole není, ale obec chce využít dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), pokrýt může až 85 procent nákladů.

Projekt vyjde na stovky milionů korun

Na loučovické úseky navážou Vyšebrodští. Ti mají naprojektovanou trasu k místnímu vodáckému kempu. Stavební práce by mohly začít příští rok. Město chce díky tomu přivést turisty z Lipna.

„Další úsek je navržený, ale nedošlo k souhlasu vlastníků pozemků a hledáme shodnější řešení,“ sdělil starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák.

Výběr hotových úseků Vltavské cyklostezky Frýdava – Nová Pec – Horní Planá Frymburk – Lipno nad Vltavou České Budějovice – Hluboká n. Vlt. Hluboká nad Vltavou – Purkarec

Podobně jsou na tom i další části. S výstavbou by mohlo pohnout memorandum 16 obcí, které má trasa různě protnout. Jejich zástupci ho budou postupně podepisovat. Součástí dohody je mimo jiné to, že budou spolupracovat a projekt propagovat. Stezka má co nejvíc kopírovat břeh Vltavy.

Na akci se má podílet i Jihočeský kraj. „Ten by měl hrát koordinační roli, podílet se na projekční přípravě projektu a celou akci zaštítit. Odhad je 600 milionů korun a pokud to vyjde, může být dotace ze SFDI až 85 procent. Já bych si dokázal představit, že přispěje i kraj, ale rozhodovalo by o tom nové složení zastupitelstva po krajských volbách,“ oznámil náměstek hejtmanky Josef Knot.

V Českém Krumlově už některé stezky staví, jiné budou připravovat. Problematický je například průjezd centrem. „Někde to bude pro pěší i cyklisty, takže lidé budou muset být opatrní,“ upozornil starosta Dalibor Carda.

Tepna, která spojí turisticky atraktivní místa v okolí Vltavy

Velmi složitý bude úsek ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou, kde je třeba řešit technická úskalí a životní prostředí. Letos na podzim by se na tuto část měla zadávat studie proveditelnosti.

„Ve fázi přípravy je stezka z Boršova na České Budějovice, kde se chystá žádost o stavební povolení a jsou na to připravené peníze. Bavíme se o horizontu dvou let,“ nastínil náměstek budějovického primátora Viktor Vojtko.

Z krajského města na Hlubokou nad Vltavou je hotovo už dlouho a asfaltovou stezku podél levého břehu řeky využívají cyklisté, inline bruslaři i pěší. Její alternativou je trasa po pravém břehu.

„Cílem přes 150 kilometrů dlouhé cyklostezky je nabídnout zajímavou dopravní tepnu, která spojí turisticky atraktivní místa v okolí řeky Vltavy. Až bude hotový úsek na jih od Budějovic, věřím, že to bude zajímavá alternativa pro přeplněnou stezku na Hlubokou,“ reagoval náměstek primátora Viktor Lavička.

Z Hluboké do Týna nad Vltavou už poměrně dlouhý úsek vede. V plánech je ale nakreslená část kolem Hněvkovické přehrady, na niž vzniká studie.

Na celkové dokončení 153 kilometry dlouhé cyklostezky si obyvatelé i návštěvníci kraje ještě pár let počkají. Díky memorandu obcí a slibované podpoře kraje by se ale vytoužený cíl mohl začít přibližovat rychleji. Přinejmenším pomůže s některými jednotlivými úseky, kde je třeba stezky pro cyklisty vybudovat.