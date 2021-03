Náměstek primátora přes rok pracoval pro dopravní podnik, který měl v gesci

Kolem náměstka primátora Viktora Lavičky začalo být rušno na začátku tohoto týdne. Tehdy se ho stranický kolega František Konečný na zastupitelstvu zeptal, zda je pravda, že v době, kdy už byl náměstkem a měl v gesci dopravní podnik, pobíral finance právě od dopravního podniku.

To Lavička potvrdil. „Já jsem jako jediný připravoval aplikaci, která je dnes plně funkční a byl jsem jediný člověk, který byl šéfem produktového týmu, jenž tuto aplikaci dělal. Pan ředitel mi nabídl, abych na ní dál pracoval a nabídl mi určitou částku za tuto práci. Dělal jsem to po své práci a ve svém volnu. Jakmile jsem ji (aplikaci) dokončil, přestal jsem tuto částku pobírat,“ reagoval tehdy Lavička s tím, že chtěl práci dokončit a nepovažuje to za právní ani morální selhání.



Ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš v úterý odpověděl, že se k věci nebude vyjadřovat.

MF DNES ze tří na sobě nezávislých zdrojů zjistila, že si náměstek primátora pro dopravu vydělával u dopravního podniku 14 měsíců po nástupu na radnici. Na základě dohody o provedení práce měl měsíčně získat částku 10 tisíc korun, což je mimochodem výhodné i z hlediska danění.

Podle náměstka to nebyly horentní částky

Dohoda tak měla skončit loni v září. „Dá se říct, že ten časový údaj je správný. K částkám se vyjadřovat teď nechci, ale nebyly to horentní částky, které by nekorespondovaly s odvedenou prací,“ sdělil dnes v reakci na dotaz MF DNES Lavička.

Podrobnosti ale zatím nechce blíže komentovat. Podle svých slov chystá pravděpodobně na příští týden tiskovou konferenci s rozsáhlejším prohlášením. „Nemám co skrývat. Odtajním veškeré karty, které jsou s tím spojené. Nějakým způsobem se k tomu postavím a vyjádřím, ale rád bych s tím nejdříve seznámil naše partnery. Rád bych je informoval v pondělí před radou města,“ oznámil náměstek.

„Je nepříjemné, co se stalo z mého pohledu jen kvůli věci, která se udála tak, že jsem prostě jen nechtěl nechat ležet nějaký projekt. Jsem manažer a byl jsem vždy zvyklý projekty dotáhnout do konce,“ dodal Lavička.

MF DNES také zjistila, že Lavička měl peníze dostávat za účast na tvorbě aplikace podniku, díky které je možné mít například dlouhodobou elektronickou jízdenku a průkazku nahranou v mobilní aplikaci. Práci na této aplikaci náměstek potvrdil s tím, že obzvlášť v době koronaviru se tento nástroj osvědčil.

V podniku vedl obchod, působil i jako mluvčí

U týmu, který aplikaci vytvářel, měl Lavička podle informací MF DNES fungovat jako konzultant. Na zastupitelstvu řekl, že práce na projektu nezasahovala do jeho práce, skupina se tedy patrně scházela na konzultacích vždy až po pracovní době.

Celkem tak náměstek vydělal u podniku za tuto činnost ještě 140 tisíc korun. Spolupráce se měla během jeho působení na radnici prodloužit.



Pro náměstka by nic z toho nemuselo být problémem, pokud by o jeho činnosti vědělo vedení radnice. Dopravní podnik města České Budějovice je totiž společnost stoprocentně vlastněná městem. Pro radní ale byla informace o Lavičkově práci pro dopravní podnik novinkou.

Lavička má tuto firmu ve své gesci. Problematické je podle reakcí některých budějovických politiků to, že náměstek v radě i v zastupitelstvu hlasoval v záležitostech podniku a přitom neoznámil, že je ve střetu zájmů.



MF DNES prošla zápisy z rady města, kde střety zájmů politici běžně přiznávají, ale v této souvislosti nenašla od náměstka Lavičky ani jedno takové oznámení.

Než Viktor Lavička nastoupil do funkce náměstka primátora, byl řadovým zastupitelem za hnutí ANO, a to od podzimních voleb v roce 2014. V roce 2016 nastoupil do dopravního podniku jako vedoucí útvaru obchodu, působil také v oblasti marketingu a jako tiskový mluvčí.

Koaliční partneři tento týden oznámili, že čekají na podrobné informace, které má poskytnout sám náměstek a dopravní podnik.

Podle hejtmana a opozičního budějovického zastupitele Martina Kuby (ODS) je diskuze o odstoupení Lavičky na místě. „Těch 14 měsíců je skutečně velmi dlouhá doba. Myslím, že pan kolega Lavička není IT odborník, mohl tam být jen součástí toho týmu a to považuji za pozici, která se mohla bez problému předat někomu jinému,“ zhodnotil.

„Pro mě je velmi smutné, jakým způsobem se politici i novináři k těm informacím dostávají, obzvlášť když jde o věc veřejnou. Myslím, že druhý den po jednání měly být informace na stole,“ dodal Kuba.

Náměstek primátora Lavička nastoupil do funkce po odvolání Františka Konečného. Ten skončil poté, co vygradovaly problémy spojené s projektem nové sportovní haly.