Spor mezi členy ANO. Zastupitel vyzval k odstoupení náměstka primátora

Informaci zveřejnil zastupitel František Konečný až na závěr jednání. „Mám dotaz na pana Lavičku. Chtěl jsem se zeptat, jestli je pravda, že v době, kdy už byl náměstek a měl v gesci dopravní podnik, že pobíral finance právě od dopravního podniku?“ zeptal se.

„Nezajímá mě, jestli to je pět nebo 50 tisíc. Pokud je to pravda, považuji to za selhání a vyzývám ho k rezignaci na všechny volené i nevolené funkce,“ přidal Konečný.

Náměstek primátora Viktor Lavička (ANO) na to rychle reagoval. „Já jsem z Dopravního podniku města České Budějovice odcházel narychlo. Ještě týden předtím jsem nevěděl, že budu v této pozici,“ sdělil na úvod s tím, že podnik byl jeho zaměstnavatelem, kterého mají i další zastupitelé.

„Já jsem jako jediný připravoval aplikaci, která je dnes plně funkční a byl jsem jediný člověk, který byl šéfem produktového týmu, jenž tuto aplikaci dělal. Pan ředitel mi nabídl, abych na ni dál pracoval a nabídl mi určitou částku za tuto práci. Dělal jsem to po své práci a ve svém volnu. Jakmile jsem ji dokončil, přestal jsem tuto částku pobírat,“ shrnul Lavička, který působil v dopravním podniku mimo jiné jako tiskový mluvčí.

„Ano, pobíral jsem tuto částku od svého zaměstnavatele jako na dohodu, protože jsem potřeboval dokončit práci, o které nikdo nic nevěděl. Dostával jsme ji za odvedenou práci. Myslím si, že to je standardní. Pokud je to morální selhání, jsem připraven částku dopravnímu podniku vrátit,“ uvedl Lavička a dodal, že se nemá za co stydět.

Jeho stranický kolega Konečný vysvětlení označil za naprosto šílené. Podle jeho slov došlo k morálnímu selhání, když se náměstek primátora nechal platit od dopravního podniku, který měl v gesci.

Někteří zastupitelé zprávu nechtěli komentovat, protože pro ně byla novinkou, ke které nemají podrobnosti. Jiní informaci považovali za selhání. Mezi nimi byl například opoziční Jan Nepomuk Piskač (Piráti).

Tomu vadil návrh náměstka Lavičky, že by peníze vrátil. „Čekáme na pána Boha, který přijde, aby rozsoudil, jaká je v tomto případě morálka? Čeká snad pan Lavička, že my ho budeme soudit? Pokud to vnímá jako morální problém, tak ví, co má dělat,“ reagoval.

Někteří členové koaličního uskupení STAN a Čisté Budějovice sdělili, že si celou situaci vyhodnotí a nebudou na to okamžitě reagovat při jednání.

„Je to situace emočně vyhrocená. Myslím, že tomu prospěje nějaká klidnější debata za situace, kdy emoce mírně opadnou a budeme se moci seznámit se všemi fakty,“ zmínil náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Po jednání se k informaci na svém Twitteru vyjádřil také hejtman Jihočeského kraje a opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

Martin Kuba @Kuba_Martin Dnes vyšlo najevo, že náměstek pro dopravu za ANO v Č. Budějovicích, který řídí i Dopravní podnik města, si k platu přivydělával tím, že pro Dopravní podnik dělal na DPP marketing. Bral tak peníze z městské firmy, kterou jako náměstek řídil To bude to vícezdrojové financování oblíbit odpovědět

Náměstek primátora Viktor Lavička nastoupil do funkce po odvolání právě Františka Konečného. Ten skončil po vygradování problémů spojených s projektem nové sportovní haly.