Strakonický babybox zachránil 217. dítě, Tomáškovi je už několik měsíců

Co se děje s odloženým miminkem? Dítě se vkládá do plastové vaničky. Jeho přítomnost zaznamenává váhový snímač. Teplota uvnitř stoupá na 37 °C, zvukový a světelný signál upozorňuje zdravotnický personál. Zabudovaný pager informuje několik lidí. Kojenec je okamžitě převezen do nemocnice, kde je mu provedeno základní zdravotní vyšetření. Nemocnice skutek oznámí příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany dětí a ten poté navrhne opatrovnickému soudu svěření dítěte do pěstounské péče. Odložení potomka do babyboxu je anonymní. Matka nemůže být trestně stíhána.