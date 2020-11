Mostecká nemocnice získala po deseti letech modernější babybox

„Nově instalovaná bedýnka je nerezová. Má bezpečnější dvířka, která se otvírají zcela automaticky a po uložení děťátka se také automaticky zavřou. Navíc jsou zabezpečena tak, že nemůže dojít ke zranění ani miminka, ani maminky,“ popsal některé přednosti nového babyboxu jejich zakladatel a propagátor Ludvík Hess.

Výrazně modernější je i signalizace pro nemocniční personál, který na uložení miminka do babyboxu upozorní SMS, telefonát i fotografie z vnitřku babyboxu. Zpráva navíc může odejít na libovolný počet telefonních přístrojů.



Na dálku také probíhá i kontrola, zda zařízení funguje tak, jak má. Technická data se odesílají přímo k výrobci babyboxů Zdeňkovi Juřicovi do Náměště nad Oslavou.



Následující dny bude babybox, který je umístěný v přízemí vlevo od hlavního vchodu mostecké nemocnice za malým parčíkem, fungovat v ověřovacím režimu. Slavnostní spuštění do ostrého provozu proběhne stejně jako před deseti lety na Mikuláše.



Sedm babyboxů a osmnáct nalezenců

V Ústeckém kraji mají rodiče, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, k dispozici babyboxy, kam mohou zcela anonymně a beztrestně novorozence odložit, v celkem sedmi městech.

Za více než deset let jejich fungování v nich zdravotníci nalezli 18 dětí. Osm holčiček a deset kluků. Podle Hesse tak kraj, co do počtu odložených dětí, nevybočuje z průměru.



„Jedno z nedobytných měst v regionu, kam se mi zatím nepodařilo babybox umístit, jsou Louny. Již několik let se mi nedaří s žádným místním zdravotnickým zařízením instalaci babyboxu domluvit,“ povzdechl si Hess.



Dalším problémem je i financování. Babybox včetně montáže vychází na tři sta tisíc korun. „Vzhledem k současnému vývoji nás trápí nedostatek dárců. Příspěvek na mostecký babybox mám přislíbený zatím od osmi dárců. Další peníze a dárce ale ještě musíme sehnat,“ nevzdává svoje snažení Ludvík Hess.