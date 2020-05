Když se dům navrhne navzdory úřadům i sousedům, může dopadnout dobře

Dům v Mníšku pod Brdy

Od začátku architekti Erika Vašutová a Vladimír Vašut ze studia under-construction architects koncipovali dům jako jednoduchý, funkční a splňující požadavky současného bydlení. Neviděli žádný důvod ke zvyšování hmoty domu o krov šikmé střechy. Stavební úřad však na šikmé střeše trval.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

„Po dohodě s klienty a jejich silné podpoře jsme se shodli na tom, že podstoupíme několikaměsíční úřednický boj. Museli jsme získat kladná stanoviska od památkového ústavu, městského architekta, rady města a na závěr od samotného stavebního úřadu. Vložená energie, víra a odhodlání se vyplatily. Získali jsme stavební povolení na dům takový, jaký jsme si s klienty vysnili. Fungující a bez kompromisů,“ popisují architekti svůj boj.

Pozemek s výhledem na zámek a se starou zdí byl jistě výzvou. Jak jste při návrhu přemýšleli?

Hned první dojem z pozemku zásadně ovlivnil náš návrh. Krásná stará zeď, terén svažující se mírně k jihu, ukončený potůčkem, s výhledem na stromy a siluetu zámku. Genius loci jako z učebnice! Rozhodnutí o zachování stěny bylo jasné od začátku, bylo nám líto, že ostatní sousedé zeď bourají. Nejenom že jsme tím ušetřili, ale především zůstala zachována romantika místa i historická hodnota.

Dům jsme schovali osm metrů za stěnu tak, aby mezi ním a zdí vznikl intimní prostor s odlišným charakterem od hlavní otevřené zahrady. Obývací pokoj se na jedné straně tradičně otevírá k jihu a k dálkovému výhledu, na druhou stranu je průhled k severu ukončený původní zdí. Prostor je pak oboustranně nádherně prosvětlený a působí velkoryse, otevřeně, využívá celou velikost pozemku. V horkých letních měsících lze příjemně využívat severní část zahrady, stejně jako příčně obývací pokoj provětrávat.

Rodinný dům v Mníšku pod Brdy: má „vykousnuté“ stání pro auto, které funguje i jako zakrytí vstupu do domu.

Hmota domu je velmi pragmatická. Zcela přirozeně vytváří pro majitele kryté parkovací stání...

Chtěli jsme vytvořit jednoduchou hmotu domu bez zbytečností. To jsme si s klienty definovali hned na začátku. Nemyslíme si, že zde bylo potřeba objem nějak rozehrávat, tvarově komplikovat. Opravdu jediným vykousnutím je stání pro auto a zároveň zakrytí vstupu do domu. Garáž by zbytečně prodražovala stavbu a zabrala více místa. Tento jednoduchý, ryze funkční moment dům dostatečně oživil.

A osvětlení domu?

Vzhled fasád vychází opět výhradně z provozního uspořádání domu. K jihu jsme orientovali všechny obytné místnosti, které mají na celou výšku místností velká okna s nádherným výhledem na zámek. Obývací pokoj, který je v přízemí, jsme možná trochu netradičně otevřeli také k severu velkým prosklením. Vznikl tak již zmiňovaný výhled na starou zeď. Pokoj lze tedy vlastně přehlédnout skrz, propojuje se na obou stranách se zahradou.

Trochu netypické je i spojení krbu a kuchyňské linky. Jak vás to napadlo?

Bavila nás myšlenka vaření na ohništi. Teď vážně: Krb není jen vizuální zatraktivnění obýváku. My jsme chtěli z ohně udělat opravdu střed domu! Propojení krbu s kuchyní vnímáme jako správné a atraktivní. Linka je přes jeho prosklený roh s obývacím pokojem spojená, a zároveň se za něj schovává.

Rodinný dům v Mníšku pod Brdy: krb není jen vizuální zatraktivnění obývacího pokoje, architekti chtěli z ohně udělat opravdu střed domu. Výhled na starou zeď dovoluje velké prosklení na severní straně.

Vizitka domu Dispozice: 5 + kk

Užitná plocha: 178 m2

Stavební konstrukce: stěny betonové prolévané tvarovky; střecha – železobeton; podlahy a stropy – konstrukce železobeton, nášlap tvoří třívrstvé dřevěné lamely, v koupelnách keramická dlažba

Vytápění: podlahové, elektrokotel

Realizace: 2014

Rodinný dům v Kyjích

Objemovou stopu novostavby zásadně definovala úzká parcela: V případě řadové zástavby by se sedmimetrová šířka jevila jako dostatečná. Pro umístění samostatně stojícího domu však bylo potřeba získat od sousedů souhlas, aby bylo možné umístit stavbu metr od každé z hranic parcely.

Toto omezení určilo nejen maximální možnou šířku objektu (pět metrů), ale také nemožnost okenních otvorů od obytných místností situovaných k bočním hranicím (na západ a východ).

Rodinný dům v Kyjích: do ulice nakukuje jako periskop pouze oko horního ložnicového podlaží.

Domek proto funguje v severojižním směru, do něhož jej architekti v maximální možné míře otevřeli a prosvětlili. Stavbu zapustili do jižně se svažujícího terénu: Z ulice je dvoupodlažní, k rybníku vyšší o jedno do terénu ponořené patro.

Kostičky jednotlivých pater jsou vůči sobě posouvané tak, jak je potřeba. Do ulice nakukuje jako periskop pouze oko horního ložnicového podlaží, pod jehož konzolou se skrývají dvě krytá parkovací stání i hlavní vstup do domu. Jak báječné zaparkovat v dešti a suchou nohou vstoupit!

Toto posunutí na straně k rybníku naopak vytváří pro horní patro příjemnou jižní terasu s výhledem na Kyjský rybník. Vyřídit si tak rybářský lístek a nahodit rovnou z postele…

Spodní, do terénu zapuštěné obytné podlaží nabízí přímý výstup na jižní zahradu a je rozšířeno o terasu, kterou kryje vstupní patro.

Vizitka domu Dispozice: 4 + kk

Užitná plocha: 126 m2

Stavební konstrukce: stěny a střecha – monolitický železobeton; podlahy – konstrukce železobeton, nášlap tvoří třívrstvé dřevěné lamely, v koupelnách keramická dlažba

Vytápění: v obývacím pokoji podlahové, jinak radiátory, plynový kotel, teplovodní rozvod od krbu

Realizace: 2012

Rodinný dům v Čakovicích

Po zadání tří proměnných, tedy pozemek, klient, cena, jako by ze stroje místo kondiciogramu pro Františka Koudelku vypadl návrh rodinného domu pro sympatické novomanžele. Také tento dům je vytvarován pozemkem.

K sousedům se uzavírá, okna slouží pouze k proslunění místností. Vlastní hmotou si sám vytváří bezpečné atrium, které se k jihozápadu otvírá. V těžišti elipsovitého prostoru roste javor, který bude v průběhu roku rozehrávat své pestrobarevné koncerty a poskytovat blahosklonný stín. Velkoplošné prosklení do centrálního prostoru pocitově zvětšuje jinak nevelký dům, povyšuje ho kvalitou na úroveň luxusní vily.

Rodinný dům v Čakovicích: ložnice v nejjižnější části má výstup na „kapitánský můstek“ kryté lodžie.

Fráze o maximálním propojení interiéru s exteriérem se tu stává skutečností. Komunikace obsluhující pokoje zde vytváří plnohodnotný prostor přimknutý k otevřenému atriu, jakousi galerii pro práci fotografa.

Ložnice v nejjižnější poloze má výstup na kapitánský můstek kryté lodžie. Je to intimní prostor levitující nad kvetoucí loukou. Ranní probuzení východními paprsky skrz okno pod stropem… Stejně paprsky prosvětlují i koupelnu. Dětské pokoje mají větší okna s klasickým parapetem. A to vše je zabaleno v betonové schránce s vlajícími japonskými závěsy.