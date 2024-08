Tady se nedá žít, stěžoval si na Prahu. Pak se zamiloval do Vršovic

Vyrostl na samotě nad Frýdlantem a vystudoval Střední školu ochrany přírody ve Šluknově. Po maturitě nastoupil náhodou do květinářství v Jablonci nad Nisou, kde se vyučil. Po dvou letech si otevřel květinářství Lukee ve Frýdlantu. Opustil ho, když zjistil, že mu partner tuneloval firmu. Nastoupil do továrny na pošívání volantů, ale floristická akce Jezeří v květech ho přitáhla zpět ke květinám. Už pět let má květinářství luka:sh ve Francouzské. Logo vychází z jeho náušnic, větráky nosí už téměř 15 let. Žije ve Vršovicích a ve Frýdlantu, kde má dceru.