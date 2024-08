Milovník funkcionalismu má skvělý dům s biotopem i slávistickou kuchyň

Majitel rodinného domu má prostě rád týmovou hru. To se projevilo i na návrhu domu. Zatímco projekční a technickou část si vzal na starost Ing. Aleš Baumgärtner, uspořádání je dílem majitele.

Podmínka pro realizační firmu: trávu kolem jezírka musela být schopna ošetřovat automatická elektrická sekačka.

Na první pohled působí dům funkcionalistickým dojmem, který nezapře ani interiér. Původní myšlenka? Postavit bungalov, který bude mít různé výšky stropu, aby interiér nepůsobil všedním dojmem. V průběhu prvních náčrtů dispozic však bylo jasné, že svažitý pozemek jde vytěžit zajímavějším způsobem.

K základním požadavkům se tak postupně přidávaly další místnosti, například relaxační prostor, pracovna, dva dětské pokoje místo jednoho a také pokoj pro hosty včetně vlastní koupelny. Výsledkem týmové spolupráce s projektantem je zajímavým způsobem členitý dům se třemi podlahovými úrovněmi. Což společně s plochou střechou zapadlo přesně do představ majitele.

Členitý prostor upoutá důvtipem

Cílená členitost objektu se promítla do řady vytažených a místy předsazených panelů v obrysu domu. Spodní patro s mezipatrem je odskočené o jeden metr. V mezipatře je umístěná pracovna, vstup do domu včetně zádveří, technické zázemí, kolárna a garáž.

Ve spodním patře tráví rodina nejvíc času a kromě obývacího pokoje, ze kterého je bezbariérový vstup na terasu, je zde samozřejmě kuchyň a relaxační místnost s wellness. Mezipatro je opět vytažené nahoru a schody z něj vedou do posledního, „třetího“ patra, v němž jsou například dětské pokoje a ložnice.

Část jezírka je určena pro koupání, v druhé části jsou nasazené ryby.

Zvenku si jistě každý všimne různě „odskočených“ teras. Třeba u vstupu se nemusela řešit stříška, ale stačilo vytáhnout z obrysu obvodu panel, který tak vytvořil falešnou střechu.

Protože patra jsou v domě odskočená, mají vyšší stropy, což umožnilo si doslova vyhrát s tvaroslovím sádrokartonových podhledů, které přinesly do interiéru, kromě jiného, další členité prvky. S podobnou filozofií přistoupil tým k návrhu zahradního domku. Pohled na něj odhaluje i zde předsazené panely a vytaženou atiku, takže na první dojem má domek větší hmotu, než je tomu doopravdy.

Stavební část a technické zázemí

Základním stavebním materiálem se staly pórobetonové tvárnice Ytong. Obvodové jednovrstvé zdivo je bez zateplovacího systému, protože jej tvoří tvárnice Ytong Lambda YQ 500 MM PDK, na které byla aplikovaná tepelně-izolační omítka na bázi silikonu. To znamená vysoce paropropustný materiál.

Příčky v interiéru jsou rovněž z pórobetonu (15 cm) od stejného výrobce. Překlady jsou z důvodu únosnosti keramické a doplňují je klasické traverzy. Některé situace byly řešeny litým betonem, jakoby průvlakem s většími rozpony. Zvenčí je dvojitý překlad, protože bylo potřeba vytvořit kastlík pro venkovní žaluzie. Zdivo je zde zúžené.

Majitel preferuje i v interiéru černobílé provedení.

Dům nemá statut pasivní či nízkoenergetické stavby, přesto je jeho energetická bilance ekonomicky příznivá. Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel Viessmann, který je v technickém systému domu doplněný o rekuperační jednotku, která nejenže řídí výměnu vzduchu, ale přispívá svým dílem ke snížení energetické náročnosti při vytápění interiéru. V celém domě je rozvedeno podlahové vytápění REHAU. Konkrétně zde byla zvolena instalace „mokrou cestou“.

Potrubí Rautherm, vyrobené z high-tech materiálu PE-Xa, je fixované do systémové desky Varionova, se kterou majitel domu již dříve udělal pozitivní zkušenost. Potrubí je „přikryté“ anhydritovou samonivelační stěrkou. Betonová mazanina byla vyloučena kvůli poměrně velkým podlahovým plochám, které by vyžadovaly provedení dilatačních spár, a to si investor nepřál. Beton byl samozřejmě použitý v koupelnách a také v garáži, kde anhydrit není vhodný.

Vzduch v interiéru je celoročně nastavený na teplotu 21 °C, což rodině vyhovuje. Ostatně u podlahového vytápění je tato teplota pocitově zhruba o jeden až dva stupně vyšší, záleží na vnímání každého jednotlivce.

Spodní patro s mezipatrem je odskočené o jeden metr.

Při volbě podlahového vytápění se majitel domu ani nerozmýšlel. Jedna z věcí, kterou na tomto systému oceňuje, je že nikde nepřekáží a nenarušuje čistotu interiéru. V každé místnosti je samozřejmě chytrý termostat, který hlídá a koriguje systém podlahového vytápění s rekuperací v závislosti na tom, co se v okolí děje. Vše je pak napojené na centrální řídicí jednotku, která ovládá veškerou techniku v domě.

Bohatě dimenzované zasklení

Bohaté prosklení prosvětluje do značné míry interiér přírodním světlem. A to včetně wellness centra. Majitel zvolil okenní systém od firmy REHAU, konkrétně řadu GENEO, u které jsou okenní profily vyrobeny z kompozitního materiálu (kombinace PVC a skelných vláken).

Profily jsou probarvené v antracitovém odstínu a nesou trojité zasklení. Okenní prvky jsou osazeny také černým těsněním. Jako celek působí okna elegantním a kompaktním dojmem. Výrobcem oken byla firma DAFE-PLAST, která je dodává pod svou značkou Progress.

Profily jsou probarvené v antracitovém odstínu a nesou trojité zasklení. Okenní prvky jsou osazeny také černým těsněním.

Součástí výplní stavebních otvorů jsou velkoformátové posuvně-zdvižné dveře (tzv. HS portály) GENEO. Vnitřní plochy oken i dveří jsou v dekoru ALUX DB 703, vnější plochy jsou opatřeny hliníkovými obložkami v barvě DB 703, skryté panty a titanové kliky v matném provedení doplňují design okenních systémů.

Na výslovné přání majitele se většina okenních prvků opatřila navíc hliníkovými obložkami, které sice technicky přispívají k lepším tepelně-izolačním vlastnostem, ale jejich hlavním cílem byl opět design.

Útulný interiér a snadný úklid

Při architektonickém návrhu interiéru pomáhalo majiteli místní Truhlářství Gerstner, které se ujalo také výroby veškerého nábytku. Rodina si stanovila, co potřebuje, vybrala si dekor a barvu dřeva, o zbytek se postaral Petr Gerstner. Bílou barvu tak v interiéru doplňují antracitové doplňky.

Prakticky všechny prvky byly navržené tak, aby byly co nejsnáze udržovatelné. Například skříně jsou často od stropu až k podlaze. Některé prvky jsou zase zavěšené na stěnách, což pod nimi umožňuje pohodlný úklid. Všechny skříně jsou vybavené pomalými dojezdy a doplněny praktickými úložnými systémy.

Kuchyň v zahradním domku je ve slávistických barvách... Tady se majitel schází se svými kamarády, aby společně podpořili „sešívané“.

Červenobílá vévodí zahradnímu domku

Zahradní domek, to je zcela jiná kapitola. Tedy co se týká barevného ladění. Je to vlastně taková místnost, kde se setkává rodina s přáteli a často slouží jako zázemí pro sledování sportovních přenosů. Červenobílé provedení dává tušit, jakému fotbalovému klubu je majitel včetně celé rodiny věrný.

Vše prozrazuje i pečlivě navržený nábytek s vyrytými logy na stole i židlích. Smysl pro červenobílý detail lze pozorovat i na nádobí. Součástí zahradního domku je samozřejmě terasa s venkovním posezením a grilem.

Cesta od domu k „fotbalovému stánku“ vede přes dřevěný můstek, který opticky rozděluje biotopické jezírko. Velkorysá plocha přímo vybízela k podobnému návrhu. Část jezírka je určena pro koupání, v druhé části jsou nasazené ryby. Z můstku je možné obdivovat obě odlišné části.

Cesta od domu k „fotbalovému stánku“ vede přes dřevěný můstek, který opticky rozděluje biotopické jezírko.

Rodina si předem nadefinovala přibližnou velikost a režim používání, zatímco dodavatelská firma 3D Zahrady dodala realizaci včetně řešení detailů. Pro majitele byl důležitý tvar, vstup přímo z terasy a také okrasná skalka, která relaxační místo dokonale zpestřila. Zajímavá je technologie čištění vody v jezírku, pochopitelně na přírodní bázi. Slouží k tomu nanofiltry ponořené do štěrku přivezeného z Krkonoš, který má samočisticí vlastnosti.

Jezírko není jediné, co na zahradě budí pozornost. Bez svažitého pozemku by jistě nevznikl ani vinný sklípek. I tady si realizátoři dali záležet na různorodosti. Třeba takový dřevník perfektně ladí se zahradou i sklípkem a současně slouží k odstínění prostoru od pohledů sousedů.

A nejoblíbenější místo pro majitele domu? Sezení u ohniště vedle vinného sklípku. „Je tu krásný výhled na jezírko, slyšíte ptáky, pozorujete v létě motýly, prostě klid a pohoda,“ loučí se majitel domu.

Výstup na terasu je díky HS portálu velmi snadný.