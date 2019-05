Tři interiéry, které oceníte. Miniaturní byt i proměna starého domu

„Schopnosti architekta prověří častokrát právě drobné zadání. Efektivně vyřešit a uspořádat malý, limitovaný prostor není jednoduché. Je to výzva. Vše by mělo být dobře uspořádané, fungující, praktické a navíc i hezké. Byt by měl také naplnit ambici, nebýt pouze místem na přespání, ale podle možností i domovem,“ říká Jana Tartaľová, architektka ze studia Archholiks.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Tento ateliér je i autorem bytu, který v jeho portfoliu představuje nejmenší bytový prostor. Úspěšně se s ním zúčastnil i soutěže Interiér roku, prohlédnout si celou realizaci můžete zde.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Byt 1+kk v Martinčekově ulici

Interiér bytu v Ružinově v Martinčekově ulici je velmi malý, má pouhých 16 m2. Jaké bylo vaše zadání od majitelů? Co všechno měl obsahovat?

Jana Tartaľová: Dalo by se říci, že je to nejmenší byt v Bratislavě. Byla to velká výzva, v níž se bojovalo o každý centimetr čtvereční. Požadavkem investora bylo, abychom navrhli životní prostor pro mladý pár. Naším úkolem bylo vytvořit plnohodnotné spaní, jídelnu, kuchyňský kout, dostatek úložných prostor a koupelnu.

To je opravdu velké zadání na tak malý prostor. Jak jste toho dosáhli?

Původní členění bytu jsme nahradili novým. Odstranila se chodbička, koupelna se zvětšila. Od vstupu po levé straně jsme vytvořili šatní skříň, která představuje dostatek úložného prostoru, schovává v sobě ledničku a u okna vytváří niku na sezení.

Vizitka bytu Dispozice: 1+kk Plocha bytu: 16 m2 Stěny: výmalba, sádrová omítka Podlahy: linoleum Vytápění: teplovodní Realizace: 2017

Naproti ní je navržena kuchyňská linka s dělicí překližkovou zástěnou, která nabízí variabilní policový systém a zároveň odděluje spací část od obytného prostoru.

Postel je výklopná a na vyvýšené platformě, čímž jsme získali další snadno dostupný úložný prostor. Plocha koupelny se oproti té původní zvětšila, i když jsme se museli spokojit s nestandardním sprchovým koutem.

Barevnost je velmi střídmá…

Ano, byt je laděný do světlých barev s malými barevnými akcenty. Stěna se vstupními dveřmi je natřená tabulovou barvou na psaní poznámek a vzkazů. V bytě převládá bílá barva kombinovaná se světlou překližkou. V koupelně je použito sklo (lacobel) a zrcadlová plocha, která malý prostor opticky zvětšuje.

Byt Martinčekova: celý byt má plochu pouhých 16 metrů čtverečních.

Rodinný dům Purista In

Přestavba domu, který původně vlastnili rodiče současných majitelů, si vyžádala dispoziční úpravy. Odstraněním příček v přízemí a vytvořením galerie vznikla vzdušná jídelna se schodištěm, srdce domu, jež je v patře projasněno světlíkem.

Vstupní prostor předsíně vytváří integrovaná šatna a pohotovostní toaleta. Díky skleněným posuvným dveřím je předsíň také vizuálně spojena s otevřeným kontinuálním prostorem jídelny a obývacího pokoje.

Součástí přízemí je i kuchyně s komorou a ložnicová část domu s koupelnou a saunou. V patře jsou z galerie přístupné jak knihovna, umístěná na východní štítové zdi, tak i dva pokoje a koupelna.

Zařízení domu kombinuje původní prvky jako kazetové dveře či lustr s betonem, černou ocelí a textiliemi v zemitých barvách. Tyto prvky jsou vyvažovány bílou barvou. Interiéru dominuje dubové dřevo jako obklad stěny v obývacím pokoji, lamelový strop koupelny v přízemí, nášlapy schodiště a vestavěný i kusový nábytek.

Vizitka domu Dispozice: 5 + 1 Plocha interiéru: 215 m2 Stěny: sádrová omítka Podlahy: dřevěné parkety, dlažba, koberec Vytápění: podlahové Realizace: 2014–2016

Podlaha přízemí je jednolitá: v obytné části ji tvoří velkoformátová dlažba, ložnice je změkčena kobercem. Patro přechází z dřevěné plochy schodiště do koberce a vytváří tak příjemnou, tichou atmosféru ložnicové části domu. Kuchyni dominuje bílá, doplněná šedou pracovní deskou.

Obývací pokoj je vizuálně spojený se zahradou přes velké prosklené plochy a dřevěný obklad přechází do exteriéru ve formě vertikální lamelové stěny.

Rodinný dům Purista In - Interiéru dominuje dubové dřevo jako obklad stěny v obývacím pokoji, lamelový strop koupelny v přízemí či nášlapy schodiště.

Byt D&P v Kadnárově ulici

Ačkoliv byl byt již částečně rekonstruován, veškeré úpravy se dělaly znovu. Cílem bylo uspořádat plochu bytu tak, aby vzniklo soukromí pro rodiče i děti, dostatek úložných prostor a útulná obývací část s velkým stolem.

Z původní kuchyně je dnes ložnice, nová kuchyň vznikla v největším pokoji spolu s jídelnou a obývacím koutem. Aby společenská část bytu získala vzdušnost a atmosféru, od chodby ji nedělí dveře a původní balkonové okno vystřídala prosklená stěna.

Architekti odstranili i stěnu mezi chodbou a dětským pokojem, aby vstup lépe uspořádali. Děti mají zachováno soukromí díky praktické vestavěné skříni. V koupelně se nízký model pračky zasunul pod umyvadlo, které bylo osazeno trochu výš.

Majitelé inklinují k přírodním materiálům. Proto byly parkety v pokojích renovovány.

Majitelé inklinují k přírodním materiálům. Proto byly parkety v pokojích renovovány a v ložnici položeny autentické bukové vlysy z bazaru. Na chodbě je marmoleum. Na přání majitelky byla obnažena cihla v obývacím pokoji a natřena bílou barvou. Tím se podařilo potlačit její nedokonalosti a zvýraznit strukturu, která poutá pozornost. Při zařizování dostaly přednost ekologicky nezávadné materiály a povrchové úpravy.

Dispozice: 3 + kk Plocha bytu: 56 m2 Stěny: sádrová omítka, odhalená cihla natřená bílou barvou Podlahy: renovované dřevěné parkety, dlažba, marmoleum Vytápění: teplovodní Realizace: 2015

Všechny tři interiéry navrhl architektonický ateliér Archholiks: Jana Tartaľová a Michal Tartaľ. Na projektech spolupracovali také s dalším bratislavským studiem MIMO architekti.