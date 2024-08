Vrátili se z Austrálie. Statek na Moravě koupili na dálku a pak ho zachránili

Po deseti letech života v Austrálii jsme se chtěli vrátit do Česka. Svět ovládal covid, cestování bylo omezené a my se rozhodli koupit nemovitost na Moravě na dálku. Možná si řeknete, že jsme blázni, ale my si byli jistí, že to je přesně to, co nás volá, píše Pavla v příspěvku pro seriál Splněný sen.