Tři interiéry, kde se nebudete nudit. Sázka na měď se vyplatila

„Interiér bytu La Corte jsme vytvořili pro klienty, s nimiž nás při návštěvě Dubaje seznámil kamarád, který působí jako pilot u Etihad Airways na mezinárodním letišti v Abú Dhabí. Aby se také neznali, i majitel tohoto bytu je pilot. Navíc oba pocházejí ze Slovenska. Slovo dalo slovo a z náhodného setkání se stala pracovní záležitost. Interiér jejich pražského bytu jsme nejen navrhovali, ale také realizovali, a to doslova od A do Z,“ popisuje architekt Jakub Zoula ze studia ZOOA.

V jaké fázi jste se k navrhování dostali? Měli jste možnost ovlivnit i stavební konstrukce?

K zařizování interiéru jsme se dostali ve fázi, kdy byly hotové veškeré stavební úpravy, dubové podlahy v celém bytě i obklady a dlažby v obou koupelnách. Nic z toho jsme neměnili a návrh interiéru jsme jim přizpůsobili.

Bytu jednoznačně vévodí měď. Použili jste ji také na pracovní desku kuchyňské linky. Co vás k tomu vedlo?

Majitelé si přáli originální interiér, který bude stárnout s nimi. Nechtěli nic umělého. Proto jsme sáhli po přírodních materiálech a použili měď, kůži nebo dřevo v kombinaci s béžovými a ocelově modrými barevnými tóny.

Pracovní desku na kuchyňské lince jsme vytvořili na míru z měděných plátů opatřených patinou a včelím voskem. Dřez se nám k naší radosti podařilo do desky zasadit beze spáry.

Všimla jsem si několika naprosto přesně vyladěných detailů…

Těch detailů, které jsme ladili přímo na míru, je v bytě opravdu více. Jmenovat můžeme například kožené doplňky v předsíni a koupelně, větrací mřížky v obývací části, které dekorem ladí k obkladu za kuchyňskou linkou, či tapetu s motivem staré Prahy v ložnici rodičů.

Když se ještě v myšlenkách vrátím ke kuchyňské lince, tam jsme řešili i takové detaily, jako je otevírání ledničky, kam jsme vlepili měděný plátek, nebo panel u myčky, kde jsme použili totéž.

Tapeta s motivem staré Prahy zdobí zeď v ložnici rodičů.

Vizitka bytu Dispozice: 3 + kk Plocha bytu: 181 m2 Nábytek: truhlářská práce na míru, TON, Hay Svítidla: Lightyears, Pernille Stěny: výmalba, obklad Winckelmans, tapeta Casamance v dětském pokoji a tapeta na míru v ložnici (vyrobená z dobové pohlednice) Podlahy: masivní dřevo (dub), keramická dlažba Realizace: 2015

Byt jako v Provence

Původně obyčejný byt proměnili architekti ve svěží interiér ve stylu moderní Provence. Díky několika stavebním zásahům se klasická dispozice proměnila ve vzdušný a prosvětlený prostor laděný do jemných odstínů kombinovaných s tyrkysovou barvou, která se objevuje nejen na nábytku, ale i v podobě gradientní výmalby (jedna barva přechází plynule do jiné) v obývacím pokoji a v ložnici.

Byt ve stylu Provence: hodně bílé i tyrkysové barvy.

Vybavení bytu je kombinací starého a nového. Původní prvorepubliková křesílka, sedačka i postel harmonicky doplnily nové kusy nábytku.

Také tady architekti pamatovali na detaily. Například u kuchyňské linky najdete svislé vroubkování na kuchyňských skříňkách doplněných keramickými úchytkami.

Vizitka bytu Dispozice: 3 + kk Plocha bytu: 93 m2 Nábytek: některé kusy původní, truhlářská práce na míru, TON Svítidla: Brokis, Rendl Light Studio, Halla, Muuto, BoConcept Stěny: tapety Lavmi, gradientní výmalba, velkoformátový obklad Porcelaingres Podlahy: mozaiková keramická dlažba Mutina, masivní dřevo (dub bělený) Realizace: 2015

Půdní byt v Praze

Byt v podkroví, jehož velkou devizu představuje dostatek přirozeného světla, leží v centru Prahy, co by kamenem dohodil od Vyšehradu. Na první pohled dokonalý byt na dokonalém místě.

Nenechte se však mýlit. Požadavky investora, které znamenaly zachovat některé části bytu (kuchyně, koupelny), některé konstrukce (podlahy či sádrokartonový obklad) a bodová i reflektorová svítidla svazovaly architektům ruce.

Vypořádali se s tím bravurně. Řešenou část bytu rozdělili do jednotlivých funkčních zón (čtecí koutek, místo pro sledování televize, jídelna, ložnice a pokoj pro hosta) a zvolili jednoduchost: světlé barvy (šedobéžové tóny), dřevo (dub), cihelné zdivo a přírodní motivy.

A co by to bylo za architekty, kdyby si nedovolili přidat nějaký kousek na míru (svítidlo ve vstupním prostoru či modulární pohovku). A investor? Ten dotvořil prostor především značným množstvím obrazů.

Půdní byt v centru Prahy skrýval mnohá omezení.