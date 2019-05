Tři projekty s vtipem: dveře jen pro děti a chata jako rybářská bouda

„Do prvorepublikového činžovního domu v pražských Vršovicích jsme se dostali již podruhé, investoři si nás našli na doporučení známé ze sousedního bytu. Při rekonstrukcích nás obzvlášť baví najít chytré dispoziční řešení,“ popisují Jiří a Barbora Weinzettlovi z Atelieru 111 architekti.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

A pokračují: „To se nám v tomto případě podařilo rekordně rychle i díky skvělému souladu s klientem. Jen malými dispozičními úpravami jsme dosáhli úplně jiného komfortu bydlení. Vznikl prostor, kde se dobře žije, a taková práce nám přináší největší radost, je pro nás podstatou architektury.“

Celý byt je naladěn do bílých odstínů v kombinaci se dřevem a jemným barevným akcentem v nábytku. Souvisí to s vaší filozofií navrhování interiérů?

Obecně jsme rádi, když se podaří udržet interiér v neutrálních a přírodních barvách. Takový prostor pak snese jakékoli barevné doplňky, které lze snadno obměňovat, nejsou příliš velkou investicí a mohou se rychle střídat podle právě současných trendů, ročního období nebo třeba momentálního rozpoložení.

Takové řešení má nadčasovou platnost. Vždy je snazší vyměnit například polštáře či pořídit si jiný lustr než nově vymalovat nebo předělávat červenou kuchyň.

Nápaditý prvek tvoří pohovka zasazená k oknu obývacího pokoje. Co vás k tomu vedlo?

Prostor s pohovkou reaguje na stávající profilaci uliční fasády. Využili jsme niky v hlavním obytném prostoru a do ní vestavěli pohovku s vysouvacími zásuvkami i police na knihy a sbírku deskových her.

Při vymýšlení dispozice jsme celkově kladli velký důraz na úložné prostory a snažili se využít každého kousíčku bytu, zároveň však docílit vzdušnosti, a to především skrze průhledové osy napříč dispozicí.

Podobně hravými prvky jsou průchod mezi dětskými pokojíčky a otvory ve dveřích. Byl to požadavek investora? A měl nějaké specifikum?

Když jsme se poprvé s investory setkali, čekali zrovna své první dítě. Když byla rekonstrukce dokončena, těšili se už na sourozence. Vytvořit hravé a inspirativní prostředí pro své potomky bylo pro manžele důležité téma.

Propojení obou pokojíčků skrz domeček, tedy kyvná vrátka, je interiérový hravý prvek vyhrazený malým dětem, protože pro dospěláka už je průchod zkrátka moc malý. Navíc je natřen černou tabulovou barvou. Spodní „špiónské ponorkové“ okénko ve dveřích zase slouží pro pozorování života mimo dětský svět, ale z úrovně dítěte hrajícího si na podlaze.

Vizitka bytu Dispozice: 4 + kk Užitná plocha: 116 m2 Stavební konstrukce: zděný činžovní dům z 30. let, stropy dřevěné, v prostředním traktu betonové Stěny: keramické zdivo Podlahy a stropy: původní dubové parkety lokálně doplněné novými Vytápění: plynový kotel, článkové radiátory

Realizace: 2016

Rodinný dům na konci města

Hmotové a dispoziční řešení objektu předurčila, kromě neobvyklého tvaru pozemku a orientace vůči světovým stranám, zejména snaha o výrazné propojení interiéru s exteriérem, a to včetně začlenění panoramatických prvků.

Hlavní obytný prostor je v přízemí.

Vedle hlavního obytného prostoru a místností podružných funkcí je v přízemí i ložnice a koupelna rodičů. Dětské pokoje, druhou koupelnu a terasu umístili architekti o patro výš.

Současný dispoziční návrh představuje kompaktní dům pro čtyřčlennou rodinu, pouhým přepažením v chodbě za schody však lze docílit toho, že se z horního podlaží stane samostatná bytová jednotka.

Vizitka domu Dispozice: 5 + kk Užitná plocha: 180 m2 Stavební konstrukce: zděná konstrukce se zateplením, založeno

na betonových pasech Stěny: keramické zdivo Střecha: konstrukce ploché střechy – nad 1. nadzemním podlažím betonová monolitická deska, nad 2. podlažím dřevěné vazníky Podlahy a stropy: podlaha v hlavním obytném prostoru z keramické dlažby, ve zbylých pokojích dřevěná plovoucí Vytápění: plynový kotel, podlahové vytápění, konvektory, desková tělesa v ložnicích Realizace: 2014 až 2015

Chata u rybníka

Inspirováni tradičními rybářskými boudami navrhli architekti malou chatu na břehu rybníka, zasazeného v malebné krajině Vysočiny. Velikost chaty limitovala legislativa: maximální zastavěná plocha 50 m2 a maximální výška pět metrů.

To vyžadovalo pro rekreaci rodiny specifické dispoziční uspořádání. Objekt sestává ze čtyř drobných hmot, tří vzájemně propojených a čtvrté odtržené, stojící opodál. Skrze minimální zádveří lze vstoupit do ústřední místnosti, obytné kuchyně, jejíž součástí je i nevelký podkrovní prostor určený pro spaní dětí.

Kuchyň disponuje nádherným výhledem na vodní hladinu, stejně jako ložnice a obývací pokoj, který se navíc otvírá i opačným směrem, do prosluněné krajiny vzrostlých dubů. Samostatný objekt nabízí skladový prostor a krytou verandu, která je předurčena například pro sušení rybářských sítí nebo jen tiché vnímání okolních krás.

Chata u rybníka je inspirována tradičními rybářskými boudami.