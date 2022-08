Dům připomíná plechovku s dřevěným srdcem. Na údržbu můžete zapomenout

Víkendový dům na okraji vesnice na Berounsku se jako tvarový archetyp skrývá pod antracitovým pláštěm z plechu. Voda místo do okapů a kanalizace stéká ze střechy po fasádě na zem, kde se vsakuje do půdy stejně, jako by zde stavba nebyla, aniž by voda díky použitému materiálu fasádě ublížila.