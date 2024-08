Ve staré chalupě můžete spát v Brlohu, nebo dát přednost Euforii

Radek je zdejší rodák, s Katkou mají svou obec rádi, a protože jim není lhostejný žalostný stav některých domů, viděli v koupi příležitost, jak dům zachránit a dát mu šanci na další život. Protože jsou srdcaři, kterým nejde prioritně o zisk z pronájmu, k rekonstrukci přistoupili s pokorou a úctou k tradicím, přírodě i místní komunitě obyvatel.

Byla to dvouletá náročná cesta plná překvapení, při níž zchátralé, 200 let staré stavení museli v některých místech doslova vykopávat ze země. Naštěstí se v historii domu neobjevil nikdo, kdo by jej nějak zásadně necitlivě předělal v socialistickém duchu, a tak bylo na co navázat.

Sem tam se sice našel umakart, ale pod vrstvami, které z domu noví majitelé postupně odlupovali, zůstaly zachovalé původní prvky. Při rekonstrukci dbali i na to, aby používali převážně tradiční a místní materiály. Využívali také práce odborníků z okolí, takže dřevo na krovy je ze zdejších lesů a zpracovával je místní tesař, pískovce jsou historicky těžené v okolí obce. Aby dýchaly podlahy, použili majitelé v místnostech často větrací mřížky.

Spát v Brlohu, či v Euforii?

Díky tomu, že během rekonstrukce byli jeho noví majitelé v domě téměř každý den, mohli pozorovat, jak se dům chová, a postupně se jim v hlavách rodily myšlenky na jeho nové zařízení. Zjišťovali, kde vychází a zapadá sluníčko, v kterých místech se dobře spí, přemýšlí...

V přízemí zařídili Svět–nici, jejíž základ tvoří podlaha z dřevěných prken. Nábytek kombinuje zrestaurované staré kousky a nové koupené, převážně v IKEA. Nová je kuchyň, doplněná kredencí, velkým kulatým stolem z místního dubu a kanapátkem.

Místnost zabydlují krajové prvky, jako třeba na zdi pověšené huťafle (tradiční sklářské pantofle) a jelení paroh, který prozrazuje, že se můžete stát tichým účastníkem jelení říje, jež probíhá přímo za domem. V přízemí je ještě koupelna s toaletou.

Kachlová krbová kamna vytápějí Svět–nici a plápolající oheň dokresluje příjemnou domáckou atmosféru.

V patře najdete dva pokoje nazvané Euforie a Brloh a druhou toaletu. Brloh zdobí odhalené staré oprýskané omítky. Jde o původní výmalbu sklářskými barvami, které se v regionu používaly. Znovu tu figuruje paroží, tentokrát v roli věšáku, z podlahy vyrůstá březový paraván...

Euforie má dvě zvláštnosti. První jsou opět ponechané omítky, tentokrát jen na části zdi, kde „visí“ jako proměnlivý obraz, jehož malířem je zapadající slunce, které dopadá na zeď skrz okolní stromy.

Druhou zvláštností je hvězdná obloha, pod níž můžete relaxovat i usínat. Soumrak totiž na stropě vykouzlí nebe plné hvězd. Originální prvek vznikl tak, že si Radek nechal vygenerovat předpověď pro postavení hvězd na obloze nad Cimrou (tak říkají chalupě) pro určité významné, leč tajné rodinné datum, přes projektor promítl do místnosti a speciálními barvami pak namaloval na omítky. Když se setmí, rozzáří se na stropě hvězdná obloha, která je věrnou kopií toho, co lze v noci vidět nad domem.

Jen těžko prý majitelé překládají cizincům slovo Brloh, což je jméno druhého pokoje. Našincům je to jasné na první pohled…

