Byt nejdříve totálně vybourali, pak jim architekt vytvořil úplně nový

Byt v novostavbě projektu Lahti od YIT v Praze 9 o velikosti 92 m2 nechali majitelé hned po předání developerem uvést do stavu, který by se mohl označit jako „totální vybourání“.

V bytě se ve velkém pracovalo s promyšleným ambientním osvětlením.

„Přáním mladé rodiny, která si byt i vybavení pořizovala na úvěr, bylo velkorysé a důvtipné bydlení, které využije potenciál každého centimetru čtverečního plochy bytu a umožní řešení bytu a komfort, které zpravidla nabízíme u mnohem větších a finančně náročnějších nemovitostí,“ říká architekt Filip Hejzlar ze studia de.fakto, autor interiéru.

Projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do šestého ročníku této soutěže mohou architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit realizace do 23:59 28. února 2021.

Vítězové budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to v úterý 18. května 2021.

Shell & core

Systém shell & core se poprvé využil v USA u kancelářské budovy postavené k pronájmu. Představy a požadavky nájemců však často neodpovídaly dokončeným kancelářím. A tak developer přišel s konceptem, kdy si budoucí nájemci zvolili materiály a dokončili prostory podle svého. Tento systém se postupně začal používat i u soukromého bydlení.

V tomto případě si architekt zvolil koncept „jedním tahem v jedné barvě“, protože se mohl spolehnout na atypickou výrobu, kterou studio de.fakto má k dispozici. V bytě, kromě barových židlí a spotřebičů a bodových světel, tak bylo vše zhotoveno na míru.

Na míru byl vyroben i sedací nábytek, dominantní svítidlo v obývacím pokoji, madla na utěrky či ramínka v otevřené šatně.

Lakovaná MDF i umělý kámen

Celý interiér je vyroben ze čtyř základních materiálů, lakované MDF v béžové barvě, umělého kamene krion, dřevěné třívrstvé podlahy (s níž se pracovalo i pro obklady stěn, nik v nábytku a dokonce i stropu v šatně) a béžové koženky, použité na sedačky a další čalouněné segmenty.

Koupelnu a WC nechal architekt Hejzlar obložit velkoformátovými dlaždicemi. V bytě se ve velkém pracovalo s promyšleným ambientním osvětlením i zakrytím veškeré technologie (například klimatizačních jednotek v nábytku, otopných těles a podobně). V bytě byla použita tři umělecká díla (fotografie natištěné na zrcadle) od fotografa Jiřího Machta.

Investoři jsou s interiérem po půl roce obývání bytu naprosto spokojeni. Oceňují originální prostor, který reflektuje způsob jejich života i to, že díky atypickému sezení po obvodě místnosti a velkému „ostrovu“, který jim slouží jako jídelní stůl i jako pracovní plocha, mají na poměrně malém prostoru řešení, které je nesmírně baví.