Dům si zařídili tak, aby se v něm všichni mohli věnovat svým koníčkům

Předpokladem úspěšné spolupráce bylo doporučení od přátel, kteří se studiem de.fakto mají již několik osobních zkušeností. Klienti tak měli jasnou představu, jaký výsledek mohou očekávat.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Architekt Filip Hejzlar, který se projektu ujal, vycházel z puristicky béžové koncepce, která klienty oslovila a inspirovala, nicméně pro tuto realizaci se rozhodl pro živější schéma barev i materiálů.

Stěžejním materiálem této realizace se stala MDF v sytějším béžovém odstínu v kontrastu s dubovou dýhou s rovnoletou strukturou. Tyto dva materiály doplnil o betonovou stěrku, krion, ale také sklo či kov, vše v menších plochách.

„Klienti neměli žádné záludné požadavky či nestandardní nároky. Jediné zásadní přání měla majitelka, která se i s dětmi věnuje různému kreativnímu tvoření a ručním pracím a společně touto zálibou stráví mnoho času. Přála si místnost, kde bude hodně úložného prostoru a velkorysé sezení i dostatek denního světla, aby měli jakousi kreativní dílnu, kde za sebou pouze zavřou a dům je uklizený. To byla i pro mě novinka. V žádné ze svých předchozích realizací jsem nemusel věnovat tolik energie, ale mimochodem i prostoru v rámci dispozice takovému typu místnosti. Celá myšlenka rodinného vytváření mě velmi nadchla. Ve výsledném kontextu jsem za tuto místnost velice rád. Dům je i přesto, že zde rodina s malými dětmi žije na sto procent, stále uklizený a prostorný a co musím pochválit, paní vkusně interiér dovybavila,“ dodává autor projektu.

Hra se stěnami

„Přidanou hodnotou práce architekta bývá chytré řešení dispozice a úložných prostor. My jsme byli k projektu přizváni takzvaně za pět minut dvanáct, v době, kdy se začínalo stavět, což bylo tak akorát, abychom mohli v případě potřeby mluvit do stavebních příprav, a to především ve prospěch mého záměru. Bavíme se například o přípravě pouzder a kolejnic pro posuvné dveře v polyfunkční zóně či vynechání podlah tam, kde jsem chtěl podlahu zapustit, například pro vytvoření čisticí zóny v technické místnosti,“ popisuje architekt Hejzlar.

A pokračuje: „Větší změnu oproti původnímu návrhu jsem udělal také u manželské ložnice, ke které jsme s týmem přidružili velkorysou koupelnu se solitérně koncipovaným sprchovým koutem a vanou. Tímto krokem jsem docílil vytvoření jakéhosi apartmánu, tedy soukromého zázemí pro manželský pár. Jako by obývali luxusní hotelový apartmán s ambientní atmosférou.“

Dveře do chodby jsou řešeny jako posuvný obraz.

Filip Hejzlar myslel také na děti a jejich zázemí. Chlapečkovi, který si rád staví z lega, v pokoji vymyslel galerii s nikami pro vystavování a holčičce, která dospívá, v pokoji vytvořil nejen zónu pro studium a relaxaci, ale také zázemí pro chvíle krášlení a líčení. Která dívka by si nepřála svůj vlastní toaletní stolek? Na žádného člena domácnosti architekt nezapomněl.

„Důkazem přesnosti a preciznosti, na kterých je koncept založen, je detail posuvných dveří, které jsou napojeny na středový panel uprostřed polyfunkční místnosti. Posuvné dveře z obou stran zajišťují maximální diskrétnost oběma zónám, kuchyňské i obývací, a současně nabízejí průhled, a to nejen do místností navzájem, ale také do okolní zahrady a do ulic,“ vyzdvihuje autor projektu jeden z detailů.

