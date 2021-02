Mezonet architekt „vyčistil“ od všech zbytečností, šanci dostalo umění

„Kromě nevyhnutelné celkové výtvarné a architektonické proměny interiéru se větší dispoziční změny dotkly hlavně vstupu. Do bytu se totiž vstupuje přes ‚noční‘ část, a právě ta potřebovala vzhledem ke své rozlehlosti přehodnocení plošných nároků jednotlivých místností,“ vysvětluje architekt Richard Kráľovič, který se rekonstrukce mezonetového bytu s plochou 207 m2 ujal.

Kuchyň lze snadno „uzavřít“ - a je uklizeno.

Projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Do šestého ročníku této soutěže mohou architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit realizace už jen do 28. února 2021.

Vítězové budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to v úterý 18. května 2021.

Poznámka: fotografie vznikly před nastěhováním majitele.

Mění se dispozice

Existující uspořádání hlavní ložnice s koupelnou poskytlo dostatek prostoru pro vytvoření další místnosti. „Původní půdorysná stopa koupelny zůstala zachovaná v přesahu podlahy i přes jemné posunutí příčky s umyvadly. Světlé terazzo s jemnou strukturou se stalo součástí obou místností,“ vysvětluje architekt Kráľovič.

Do zvětšeného prostoru bývalé velké šatny se tak přesunula ložnice majitele. Původní „koncová“ ložnice, která měla dvě okna, však svou plochou postačila na vytvoření samostatné šatny a oddělené pracovny majitele. Ta zredukováním původní plochy získala intimnější charakter. Bývalá pracovna se zase změnila na luxusní relaxační pokoj s výhledem na panoráma Starého Města.

Přírodní materiály na prvním místě

Byt je zařízený na míru zhotoveným nábytkem z dubové dýhy a dřevěného masivu v kombinaci s novým designovým nábytkem.

Zvolené základní materiály nechávají vyniknout jednotlivým designovým solitérům i originálním uměleckým dílům stejně jako pečlivě vybraným renovovaným kusům nábytku s výraznými vzory, tvary i barvami. „Tato hra s akcenty a citem pro míru a měřítko prostoru prostupují celým interiérem,“ zdůrazňuje Richard Kráľovič.

Obývacímu pokoji dominuje velká sedačka s barevnými opěrkami a polštáři.

V patře pak architekt přehodnotil přístup ke kuchyňskému bloku, který v sobě v nové podobě „ukrývá“ kromě dřezu a spotřebičů i vstup do komory a přebírá podobu šedého utilitárního bloku. Spojený obývací a kuchyňský prostor tak zůstává čistý a bez (pro uživatele) nepotřebných „vizuálních nánosů“.

V obývací části na sebe strhává hlavně pozornost velká sedačka s barevnými akcenty opěrek a polštářů tvořící vizuální kontrast s jemnou barevností ostatních prvků či robustním dřevěným jídelním stolem.