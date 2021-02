Panelákovému bytu, který vám vyrazí dech, vévodí betonové sloupy

Atypický panelový dům, kde měla architektka Klára Kučera Makovcová zrekonstruovat jeden z bytů, stojí v pražské čtvrti vystavěné v letech 1960 až 1972.

Původní úzká a nepraktická kuchyň

„Ze vstupní haly je vstup do obývacího pokoje, do koupelny, na WC a do ložnice. Ta je také přístupná pomocí posuvných dveří z pracovny. Obývací pokoj s kuchyní, jídelním koutem a pracovnou tvoří velkorysý západní trakt přes celou délku bytu,“ popisuje architektka.

Návrh počítal s možností oddělení pracovny a obývacího pokoje od kuchyně a jídelního koutu dřevěnou posuvnou stěnou, aby mohl z obývacího pokoje vzniknout pokoj pro hosty. Vzniknout tak mohly dva nezávislé celky s kuchyní uprostřed.

Projekt přihlásila autorka do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Do šestého ročníku této soutěže mohou architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit realizace už jen do 28. února 2021.

Vítězové budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to v úterý 18. května 2021.

Upozornění: fotografie vznikly před nastěhováním majitelů.

Propojení místností

Kolem instalační šachty vznikl kompaktní blok obložený dřevem s kuchyní, koupelnou, WC a nikou pro pračku. Původní stoupačky v kuchyni musely být zachovány, ovšem místo jejich zakrývání se architektka rozhodla je opláštit nerezovým plechem, a vytvořit tak jejich prostřednictvím v kuchyni zajímavý prvek.

Koncepce materiálového řešení celého interiéru tak vychází z konstrukčního systému domu. Betonové průvlaky a sloupy jsou přiznány a obroušeny na hrubý beton a opatřeny bezbarvým nátěrem. Obvodové stěny jsou přeštukovány a opatřeny bílou malbou. Pouze stěna v obývacím pokoji byla oškrábána a následně opatřena betonovou stěrkou.

„Původní podlahy jsme nechali vyrovnat a na ně položit masivní dřevěnou dubovou podlahu ošetřenou olejovým nátěrem. V koupelně a na WC byla zvolena dlažba imitující beton, stěny koupelny a WC jsou obložené keramickým obkladem v designu betonu,“ říká autorka.

Nové dveře do koupelny a na WC (včetně zárubní) jsou součástí dřevěného obkladu. Pískované sklo zvolila Klára Kučera Makovcová jako materiál posuvných dveří do obývacího pokoje a do ložnice.

Obklad v kuchyni za linkou je ze skla lacobel

Dveře do ložnice jsou dřevěné, bíle lakované. Ve vstupní hale, ložnici, obývacím pokoji a pracovně jsou vestavěné skříně vyrobené z MDF desky, lakované v polomatné bílé barvě. Obklad v kuchyni za linkou je z lacobelu v šedé barvě, stejně jako horní skříňky, vyrobené z lakované MDF desky.

Kuchyň nechala architektka vyrobit z dřevěné ořechové dýhy, ošetřené bezbarvým olejovým nátěrem v ořechovém odstínu, stejně jako obklad celého bloku a dřevěné posuvné příčky. Původní okna byla již po rekonstrukci, zůstala tedy zachována.

Posuvná dřevěná stěna může oddělit obývací pokoj, který se promění díky velkému promítacímu plátnu na kino.

„Klient kladl velký důraz na variabilitu prostoru, proto bylo nutné do objektu zakomponovat posuvné dřevěné stěny, jimiž je možné vytvořit oddělené místnosti. Současně však byt působí jako jeden velký obytný prostor neboli loft,“ objasňuje Klára Kučera Makovcová.

A pokračuje: „Rozhodli jsme se odhalit původní betonové nosné prvky, sloupy a průvlaky, které jsme obrousili na hrubý beton. A na základě toho jsme celý interiér ladili do zemitých odstínů šedé, jež jsme zútulnili dřevěnými obklady a kuchyní. Umyvadla v koupelně a na záchodě jsou z corianu, což platí i pro kuchyňskou linku a dřez. Vzhledem k tomu, že konstrukční systém domu je železobetonový skelet, byla možnost vybourat veškeré příčky a vymyslet úplně novou dispozici.“