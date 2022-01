Nově postavený dům si nechali předělat, aby získali nadčasový interiér

Majitelé nemovitosti vyhledali architekta v době, kdy již nějaký čas v domě žili, nicméně potřebám a nárokům mladé čtyřčlenné rodiny provozně nevyhovoval. Obrátili se proto na architektonický ateliér de.fakto.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

„Při prvním seznámení s naší prací je samozřejmě nejprve oslovila celková estetika našich předešlých realizací interiérů i staveb a v neposlední řadě svou roli sehrály i komunikace a komplexnost našich služeb.“ vysvětluje architekt Petr Holada, který se tohoto projektu ujal.

A dodává: „Náš ateliér nenabízí jen architektonické služby, díky vlastní truhlářské dílně a celému realizačnímu týmu s mnohaletými zkušenostmi jsme schopni klienta provést celým procesem, kdy veškerou zodpovědnost i starosti s tím spojené přebíráme na sebe a odevzdáváme již plně funkční ‚produkt‘. Veškeré naše realizace vznikají touto cestou.“

Na přání

Architekt dostal absolutní důvěru a s prostorem o rozloze téměř dvě stě padesát metrů čtverečních si doslova vyhrál. „Vzhledem k původnímu stavu a mojí představě bylo třeba učinit několik zásahů i do rozložení příček s cílem vytvořit vzdušnější a velkorysejší prostor. Součástí realizace byla tedy i rozsáhlá stavební část. Měnily se nášlapné vrstvy podlah, povrchy stěn, podhledy, elektroinstalace nebo také topení,“ říká Petr Holada

Všechny tyto změny dělal především proto, aby naplnil přání ze strany investora, kterým bylo zkvalitnění domácího zázemí a vytvoření plného komfortu. „To bylo také prakticky jediným zadáním. Přáním bylo využít typové postele i některé kuchyňské vestavné spotřebiče, jinak vše zcela nechali v mé režii a celý návrh respektovali od prvotní fáze realizace,“ vysvětluje autor proměny.

„Načíst si“ klienta

Základní koncept samozřejmě vychází z potřeb a života celé rodiny. Důležitými faktory byly samotný dům i jeho okolí. Vznikl tak interiér, který je založený na hmotové čistotě a jednoduchosti, který nepodléhá aktuálním trendům a svou nadčasovostí si bude i do budoucna udržovat svou hodnotu.

„Většina vybavení je vyrobena na míru, což umožňuje lépe pracovat s celým prostorem a naplňovat tak základní myšlenku. Pro tento účel jsem zvolil ušlechtilé materiály, které se propisují napříč domem a vytvářejí jeden harmonický celek. Atypické truhlářské prvky jsou zhotoveny z přírodní dýhy v kombinaci s barevnými lakovanými povrchy. Vše doplňují velkoformátové obklady stěn, které jsem použil nejen v koupelnách, ale i na stěně kolem krbu nebo v knihovně,“ poodkrývá architekt Holada cestu ke koncepci a výběr materiálů.

Dětské pokoje byly vybaveny nábytkem na míru v nadčasové bílé barvě a doplněny kvalitními jednolůžkovými postelemi značky Hästens. Ty byly jako jedny z mála danou součástí z předchozího bydlení.

S respektem k potřebám rodiny s malými dětmi skvěle zpracoval nejen zázemí pro běžný denní komfort, ale také úložné prostory a prostor pro technické vybavení. Ty vyřešil skrytými truhlářskými prvky navazujícími na ostatní funkční zařízení interiéru v utajení tak, aby nenarušovaly celkovou estetiku interiéru.

„Během každé stavby se vždy objeví nepředvídatelná věc, nicméně v tomto případě nenastaly žádné zásadní komplikace, které by průběh či výsledek realizace ztížily.Vždy se snažím, aby bylo vše pečlivě a v předstihu naplánováno a připraveno,“ vysvětluje svůj přístup k práci autor projektu Petr Holada.

Ten je již několik let důležitou součástí týmu architektů ateliéru de.fakto, a dodává, co ho s odstupem času těší právě na tomto projektu nejvíce: „Obecně mám radost z každé úspěšně dokončené realizace, kde vše proběhlo podle představ a kde je investor i po letech užívání spokojen. Kladná zpětná vazba právě těch, kteří v interiéru žijí, je prakticky nejdůležitější. A to se v tomto případě podařilo.“

Velkoformátový obklad stěn architekt doplnil o solitérní sanitu: umyvadla vybral ze sortimentu výrobce Alape, WC od Villeroy & Boch a ostatní zařizovací předměty od značky Axor.

