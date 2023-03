Zpěvák Jakub Hübner je doma v Říčanech. Hrabe se rád v těstě i hlíně

Jednoho pátečního odpoledne nám otevírá v tradičních gumových pantoflích bezprostřední a usměvavý umělec, který si nedávno zazpíval kupříkladu s Bárou Basikovou, a to rovnou v tramvaji. Vzápětí nás upozorňuje, že jde o dvougenerační dům, který patří jeho rodičům.

„Tak to je náš rodinný dům, prosím pěkně. Bydlíme zde od mých tří let, kdy jsme se sem přestěhovali z pražských Kolovrat,“ sděluje nám a současně podává domácí pantofle, protože je zde od podlahy chladno.

Jako dospělý nyní Jakub obývá celé přízemí, kde má své soukromí v samostatné bytové jednotce s uklidňujícím výhledem na celou zahradu, zatímco jeho rodiče žijí s pejskem Filípkem v prvním patře. „Když jsme v rámci mého osamostatňování řešili, kam bych šel bydlet, byla to nejlepší možnost, protože maminka by sem stejně dala nějakého cizího podnájemníka, a to nechtěla, takže tady bydlím já,“ vysvětluje zpěvák, proč ještě „nevyletěl z hnízda“.

Ač má Jakub stálé pracovní povinnosti v Praze, nedokáže si život v centru hlučného města představit. „Když nemusím, tak do Prahy nejezdím,“ přiznává s tím, že potřebuje zahradu, na které pravidelně češe ovocné stromy nebo sází kytičky.

Aby se všechno ovoce zužitkovalo, zpracovává z nich Jakub spolu s maminkou a babičkou domácí džemy a například levanduli využívá při pečení meruňkové galetky s levandulí. V kuchyni tráví nejvíce času. Ostatně o kuchtění má rovněž svůj pořad s názvem Teplá i studená kuchyně Jakuba Hübnera, který můžete vídat na Praha TV nebo na YouTube, kde už vařil i svůj oblíbený rychlý oběd tagliatelle s uzeným lososem.

Na zahradě pobíhají slepice, snášejí vajíčka různých velikostí, a jak Jakub říká: „Já potřebuji mít na pečení opravdu ty emkové. Aby měly plus minus padesát gramů, takže si nakonec vajíčka radši koupím. Na snídani nám ale stačí ty naše.“

Doma má svou síň slávy

Jakubův skromný byteček se skládá z obývacího pokoje, který slouží zároveň také jako ložnice a „síň slávy“ v jednom, kde se na zdi tyčí všechna ocenění za dosavadní umělcovy kariérní úspěchy, na kterých, jak přiznává, má velký podíl hudební producent a textař Michael Prostějovský. Ten se za deset let jejich spolupráce stal čestným členem rodiny, který nechybí u letních zahradních grilovaček Hübnerových.

Z další volné místnosti si pak zpěvák zřídil skromné nahrávací studio, kde může přespat návštěva a kde má rodina zároveň i zimoviště rostlin. Ovšem srdcem jeho bydlení je kuchyň, kde Jakub tráví opravdu nejvíce času: „Kolikrát si třeba i v jedenáct hodin v noci řeknu: ,Hele, mohl bych udělat ještě na zítřek koláč.’ No tak prostě jdu upéct koláč. Já to mám opravdu rád. Pečení beru ne jako práci, ale jako absolutní relax. Vždycky u toho vypnu,“ říká s úsměvem od ucha k uchu „pečící zpěvák“, který si už střihl duet i s legendární Martou Kubišovou.

Přemýšlí o stavbě domku

Zpěvákův byt před deseti lety renovovala jeho sestra Tereza, která zde tehdy bydlela s přítelem. Umělec zatím nic neměnil a přiznává, že ne vše mu zde vyhovuje: „Přes vše dávám ubrus, protože je tady hodně skla, na kterém je vše vidět.“

Byť v bytě Jakub bydlí zatím sám, v budoucnu nevylučuje společné bydlení s přítelem Mirkem, anebo rovnou stavbu rodinného domu. Vše však záleží na tom, jak se mu bude dařit s jeho novou láskou, kterou poznal na seznamce.

„Partner nebydlí zrovna blízko, ale jsme v začátcích, tak nám to dojíždění zatím vyhovuje. Až budoucnost ukáže, co bude dál,“ říká zpěvák o partnerovi, který pracuje ve vyhlášené litomyšlské pralinkárně Chocco Caffé. „Díky pralinkám s ním nejsem, to si nemyslete, ale je fajn, že nás pojí i ta cukrařina, a také láska k přírodě, jak jsme zjistili,“ dívá se zasněně Jakub.

Ve volném čase, vedle práce na zahradě, rád jezdí právě na výlety, anebo si doma pustí film V zajetí démonů a hned nato českou komedii Zítra to roztočíme, drahoušku…! Je i sběratelem, sbírá nejen DVD, ale také vinylové desky. Jak sám přiznává, je ve všem tak trochu retro, načež naši návštěvu ukončuje poselstvím směrem k čtenářům. „Je se třeba vzdělávat v oblasti srdce,“ mává nám od branky na rozloučenou.