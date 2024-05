Je to šílený, hodnotily firmy práci řemeslníků, kteří opravili střechu

„Můj příběh je jednoduchý. Rekonstrukce střechy vyšla na dobu, kdy jsem chodila o berlích a trpěla extrémními bolestmi. Nebyla jsem schopna tedy práci řádně sledovat a kontrolovat. Napsala jsem několik reklamací a reakce byla jediná: ´Plechy dodal subdodavatel a moje firma provedla montáž přesně podle jejich zadání a návodu´,“ reagoval majitel provádějící firmy.

Střecha po opravě - hlavně nesmí přijít silný vítr...

Protože firma je od nás z vesnice, je mi trapné to řešit s právníkem. Každý větší vítr sedím doma v nervech, kdy střecha ulítne, vítr se dostává pod plechy a lomcuje s nimi. Na fotografiích je vidět, jak vítr střechu pokroutil. Rovněž plechy jsou přidělány nerezovými šrouby bez gumových podložek, což prý do budoucna může být rovněž problém. Nevím, co s tím. Konzultovala jsem s několika firmami, všechny řekly, že je to šílený. Domluva s majitelem místní firmy není možná.“

Tolik příběh čtenářky M.

Nebojte se požádat o pomoc

Obrátili jsme se proto na Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR o radu. Je škoda, že na možnost služby, kterou poskytuje, neupozornily firmy, na něž se čtenářka o prosbou o radu obrátila.

„Cech KPT ČR má pro veřejnost službu, takzvané Inspektory řemesel, kteří vypracovávají odborné řemeslné posudky na střechy, pokud má někdo pocit, že je střecha špatně provedená. To znamená, že jak investor nebo realizační firma si může u cechu tento posudek objednat, a to přes objednávkový formulář na www.cech-kpt.cz.

Střecha po opravě - laik žasne, odborník se diví...

Konstrukce střechy má docela složitou skladbu a musí se řídit normami a různými dalšími pravidly, takže není možné, aby náš inspektor řemesla dělal závěry podle fotografií. Vždy musí střechu vidět na „živo“ a podívat se i na její skladbu, není to tak jednoduché jako třeba u obkladačů nebo čalouníků,“ říká Ladislava Kašpárková Dudková, tajemnice Cechu KPT