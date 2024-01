Fušer a podvodník. I tak lze popsat řemeslníka ze smutného příběhu

Předem upozorňujeme, že jde o skutečný příběh čtenářky z Česka a realizační firma neměla žádné zahraniční pracovníky. Zákaznice se dopustila řady chyb, ale tvrdě na ně doplatila. Nepoctivých fušerů je bohužel stále hodně.

Jak lze také naletět

Odpad měl jít původně pod podlahou.

Najala jsem si firmu přes internet na stránkách AAA řemeslníci. Hned druhý den mi zavolal pan H., který měl zájem o rekonstrukci mé koupelny. Měla spočívat ve výměně vany za sprchový kout. Přijel a sepsali jsme smlouvu, kterou jsem však následně nemohla po jeho odchodu najít. Takže jsem mu volala, aby ji dovezl, že ji zřejmě vzal omylem se svou kopií. Bylo mi to přislíbeno.

Následující den přišli dva řemeslníci bez pana H. s tím, že mi jdou vybourat tu vanu. Byli hrozně rychlí, vanu hned vybourali a strhli i obklad nad vanou s tím, že obklad nebude držet. Volala jsem panu H., aby přijel se smlouvou, on mi však tvrdil, že ji nemá, ať ji znovu zkusím najít. Hledala jsem, ale nenašla. Pak se začal vymlouvat, že ji má v jiném autě, že ji následující den doveze.

Mezitím řemeslník začal už obkládat stěnu, dovezli nový zabalený sprchový kout, takže jsem si říkala, že vše bude OK. Chtěl však poslat zálohu dvacet pět tisíc, které jsem poslala na jeho účet. Po obložení stěny přilepili sprchový kout a pak s hrůzou zjistili, že je špatný odpad, takže začali bourat dlažbu a dopadlo to tak, jak vidíte na fotografiích.

Bylo mi slíbeno, že odpad povede pod dlažbou, ale pak najednou pan H. tvrdil, že to nejde. Ale chtěl dalších dvacet tisíc s tím, že pokud je nepošlu, tak to tak nechá a nedodělá to. Smlouvu mi stále nedovezl, vymlouval se, že momentálně nemá účetního. Tak jsem ji vytiskla já sama s tím, že smlouvu vyplníme znovu. Následovalo tvrzení, že je úplně jiná, než mají oni. To už jsem si pozvala přítele, který si to s ním vyříkal, on svatosvatě slíbil, že ji druhý den smlouvu doveze, což neudělal.

Tak jsem mu řekla, že ho nahlásím na policii, ale tam mi řekli, že pokud už práci začal, tak už to neřeší oni, ale musím se obrátit na soud s tzv. občansko-právním sporem. K tomu bych však potřebovala znalecký posudek, který by mě stál sedm tisíc, kolky a podobně. Jenže na to jsem už neměla sílu.

Dobrý obkládač jen zapláče.

Po varování, že půjdu na policii, se už neobjevil s tím, že si to mám dodělat sama. Odnesla jsem to psychicky, jsem bez peněz, bez koupelny, sprchový kout neodtéká. Když přišel jiný řemeslník, aby to opravil, tak jednak tomu nechtěl věřit, pak se zhrozil, omluvil se a odešel. Toto je můj příběh výměny vany za sprchový kout.

Bez smlouvy nezačínat

„Už na začátku se mělo postupovat jinak. Bez smlouvy v ruce se nemělo vůbec začínat, měla se dotáhnout tak, aby byla platná. Tady byl však špatný už samotný začátek. Varováním měla být i rychlost, s jakou firma na zakázku nastoupila, bohužel ‚neodborníků‘ je řada a mají spoustu času, na rozdíl od dobrých fachmanů,“ říká Roman Havlíček z Cechu obkladačů a externí poradce a trenér při školeních pro RAKO ve školicím centru v Horní Bříze.

A vysvětluje správný postup: „Firma se měla minimálně proklepnout podle recenzí, jestli je důvěryhodná a jak jsou zákazníci spokojeni s jejím fungováním… Popřípadě nic neuspěchat a najít řemeslníka na doporučení známých nebo aspoň lidí, kterým ta firma už něco dělala.

A další důležitá věc: před započetím prací je nutné mít plán či projekt, na základě kterého si klient a firma řeknou, jak se bude postupovat, a ne hned začít bezhlavě bourat a dělat, jako že dělám, abych mohl vytahat zálohu z investora. O to jim v tomto případě šlo patrně nejvíc. Firma by měla také zpracovat předběžný rozpočet, který bývá samostatnou přílohou ke smlouvě, oba dokumenty podepisuje (a schvaluje) klient i zástupce firmy.

Z technického hlediska se pak mělo řešit jako první připojení na odpady. Důležité je i řešení izolace za a pod sprchovým koutem.

Poněkud „zvláštní“ vedení odpadu

Pošlete nám svůj příběh Dostali jste se do situace, kdy vám řemeslník způsobil víc než jen vrásky na čele? Zde nám pošlete svůj příběh a fotografie.

Řekl bych, že v tomto případě šlo jen o peníze, které chtěli dotyční dostat z klienta. To se jim částečně povedlo. Investorka přišla o peníze, které dala jako zálohu, ale celková škoda jejich řádění je daleko vyšší.

Chtěl bych proto apelovat zvlášť na ženy, které se samotné pouští do rekonstrukce čehokoli, aby vše pečlivě zvážily a předem se domluvily s kýmkoli, třeba z rodiny nebo přátel, aby je doprovodili nebo byli přítomni při jednání s řemeslníky před začátkem akce. Vykutálení řemeslníci umí přesně odhadnout, že mají před sebou „slabého“ jedince. U větších akcí je nezbytný nezávislý stavební dozor.“