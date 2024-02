Co fušer a podvodník pokazil, jiný napravil. Hořkost však zůstala

Příběh paní Aleny vyvolal u čtenářů iDNES.cz bouřlivé reakce, bohužel někdy až příliš. „Naštěstí mi dcera přes svou kamarádku sehnala opravdového fachmana, neskutečného, který mi to vše opravil, a to za slušnou cenu, což jsem byla moc ráda, protože ti, co se přišli podívat před ním, neměli odvahu do toho jít,“ napsala redakci majitelka.

Nové je i umyvadlo se skříňkou.

Dnes už ví, že se dopustila řady chyb, ale jak nám sama napsala: „Stanou se i horší věci, takže si říkám hlavu vzhůru“. I když si musela na novou rekonstrukci vypůjčit peníze, protože ji majitel první firmy podvedl, je ráda, že vše nakonec dobře dopadlo. Navíc došlo i na podvodníka.

Své finty totiž vyzkoušel i na jiných zákaznících a dva z nich ho zažalovali. Vyinkasoval zálohy a vůbec nepřišel (pro majitele to byla možná lepší varianta), peníze si nechal poslat na účty svých nezletilých dětí, nesplácel ani své půjčky. To vše se paní Alena dozvěděla na policii, kam ji dodatečně pozvali.

Rada od odborníka

Dnes se řada lidí pouští do rekonstrukcí bez smlouvy, zejména u prací menšího rozsahu. Roman Havlíček z Cechu obkladačů a externí poradce a trenér při školeních pro RAKO ve školicím centru v Horní Bříze připomíná základní pravidla:

bez smlouvy v ruce se nemá začínat

varováním bývá rychlost, s jakou je firma schopná na zakázku nastoupit, dobří řemeslníci mívají obsazené termíny i na řadu měsíců, samozřejmě může nějaká zakázka vypadnout

firmu si předem prověřte podle recenzí, zda je důvěryhodná, nejlepší je však osobní doporučení a zkušenost

pamatujte si, že ne všechny recenze a fotografie na internetu jsou pravdivé a autentické

před započetím prací je nutné mít plán či u větších zakázek projekt, na základě kterého si klient a firma řeknou, jak se bude postupovat

firma by měla také zpracovat předběžný rozpočet, který bývá samostatnou přílohou ke smlouvě, oba dokumenty podepisuje (a schvaluje) klient i zástupce firmy před zahájením prací

Majitelka se konečně dočkala sprchového koutu tak, jak si představovala. Tak vypadá práce řemeslníků, kteří jsou schopni nastoupit na zakázku hned druhý den.