Fotbalová legenda Ladislav Vízek má rodinné útočiště v Dolních Chabrech

Útulný domeček s bílou fasádou v Dolních Chabrech představuje útočiště známé fotbalové legendy. Obývá ho Ladislav Vízek spolu se svou rodinou, manželkou, porodní asistentkou, Simonou, jedenáctiletou dcerou Viktorií a čtyřnohým miláčkem pejskem Orionem.

Hned po příjezdu se člověku naskytne pohled na upravenou zahrádku s trpaslíkem, která je okrasou samotného domku. K hlavním dveřím vedou schody, po kterých se dá dostat pohodlně až do chodby. Předsíň s věšákem, bílým botníkem a schody do patra zdobí drobné dekorace.

Ačkoli je kuchyň prostorná a dá se v ní připravit nejeden delikátní pokrm, Ladislav není fanouškem vaření. „Tu kuchyni jsme dělali celou novou, ale já nevařím. Jedině co, tak vařím čaj,“ přiznal se smíchem. Kuchyň se proto stává královstvím jeho manželky a dospívající dcery, které se o svého manžela a tatínka s láskou starají.

Moderní kuchyň je úzce spojena s jídelnou, kde se rodina setkává ke společnému stolování. Vešly se tam ovšem i klávesy se stojanem, na které se učí hrát Viktorie. „Ještě toho moc neumím, mám totiž plný týden, ale od září budu mít lekce,“ vysvětlila Viktorka.

Šikovná mladá slečna má program nabitý k prasknutí a na první místo jejích zájmů patří momentálně sport „Hraje volejbal, každý den má tedy volejbal, kromě úterý, to má tenis,“ vysvětlila maminka Simona. „Smečuje a je dobrá!“ dodává tatínek Ladislav.

Jako oheň a voda

Manželé obývají domeček již dvanáct let. Úpravy dle svého vkusu udělali v interiéru, který působí se spoustou květin uklidňujícím dojmem. „Každý máme absolutně jiný vkus. Láďa má rád květinové vzory, já ne. Jsme každý úplně jiný, jako černá a bílá,“ popisovala Simona.

Obýváku dominuje televize, která je oblíbeným Ladislavovým společníkem při trávení volných chvil. „Na televizi koukám, to je moje a nesmí mi ji vypnout. To si hlídám a teď jak jsem v důchodu, je to pro mě život,“ vyprávěl se smíchem. Ve volných chvílích pak píše fejetony do Sportu. „Baví mě to psát, vždyť já už jsem skoro novinář,“ smál se. Aktivně také chodí hrát golf anebo tenis.

Po schodech se jde do prvního patra, kde se nachází ložnice, dětský pokoj a koupelna. Koupelna je, jak sám Ladislav říká, „v italském stylu“. Manželé takto koupelnu koupili i s domem, a jelikož se Láďovi líbila, domluvili se, že prozatím zůstane tak, jak je. „Víte, to je ta italská, to jsme tady nechali, ona tady už byla. Bylo to jednu dobu i hrozně moderní, ale je už tedy starší.“

Holčičí království v růžové barvě poskytuje Viktorce útočiště. Vedle pracovního stolu zde má i koutek na malování s barvami a plátny nebo velkou postel, kterou jí hlídá rodinný miláček Orion. Na stěně jsou pak vystaveny medaile, které zatím stihla aktivní sportovkyně nasbírat „To jsou moje medaile z volejbalu a tenisu. Mám tady i poháry,“ ukazuje.

Venkovní posezení

Když z jídelny sejdete pár schodů, dostanete se na zahradu do Láďova království. Venkovní posezení s prostorným stolem a grilem je pro pořádání grilovaček a přátelských setkání jako s stvořené. Na stěně má pak Ladislav Vízek svůj plakát, na který je řádně pyšný. „Víte, co se mi líbí? Takhle si vyjdu na zahrádku a tady mám sezeníčko,“ popisuje.

Dům nabízí nespočet možností a v malé místnosti se vstupem ze zahrady s trofejemi a poháry pak sedí milovník „mastění karet“ s kamarády v zimě. Karty sviští hlavně v poslední době při velmi populární hře s názvem Smoking Cat neboli Kouřící kočka. Místnost vytápí malinká kamínka, a dámy a pánové tak mají prostor věnovat se své zábavě.

Na travnaté ploše stává každé léto nadzemní bazén, který ovšem do budoucna plánuje Ladislav Vízek vyměnit za nový. „Asi ho dáme do země, slíbil jsem jim, že ho tam vydlabu,“ prozradil své plány. Rozkvetlá třešeň nabízí v létě šťavnaté plody a nyní zdobí pozemek bohatě rozkvetlými květy. Na zahradě je také klec, ve které má svůj domeček morče.