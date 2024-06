V panelákovém bytě vyřezali řadu otvorů, průhledy interiéru prospěly

„Definování vztahů v rodině a míry intimity se z generace na generaci stále proměňuje. Původnímu prostoru tohoto bytu chyběla lehkost. Zdál se nám příliš rigidní, strukturovaný a definovaný,“ vysvětlují architekti Richard Kilo a Matej Honč.

Další zajímavé články a návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

Dispozici bytu definuje skeletovo-panelový prostorový rám s osovým rozměrem 3,9×3,9 metrů, který jasně vymezuje dané místnosti, každou uzavřenou vizuálně a oddělenou akusticky.

Tuto prostorovou mřížku se architekti snažili uchopit více jako nositele základního ohraničeného prostoru, tedy nikoliv jako nedotknutelný prvek, který by striktně definoval jednotlivé prostory. Dané schéma je narušené jednoduchým otevřením. Do jednotlivých prostor pustili více světla, vytvořili podhledy, kde nikde nebyly.

Bydlení v paneláku

„Přišlo nám mimořádně důležité se vyjádřit k tématu bydlení v panelových bytech. Současná situace na trhu s nemovitostmi, obrovské finanční nároky na získání nemovitosti. Pro mladé rodiny a jejich způsob života není slučitelný s prostorami, které tyto byty poskytují. Je proto žádoucí panelové byty nezatracovat, ale adaptovat je na současné potřeby lidí,“ říkají autoři proměny.

V tomto případě se snažili najít určitý návod, který pracuje s daným prostorem a nebere zřetel na finance.

Otevření prostoru

Kombinace betonu, dřevěné podlahy a rostlin dodává interiéru netradiční, avšak moderní vzhled.

Pomocí osově řezaných otvorů došlo k otevření prostoru a vytvoření zajímavých průhledů.Ty jsou dimenzované tak, aby nebylo nutné používat ocelové překlady a rámy. Podařilo se přímé propojení kuchyně a vytvoření plnohodnotného prostoru pro socializaci.

Architekti Kilo a Honč snížili počet dveří do zádveří, dveře do kuchyně, dveře do chodby i do koupelny. Prosvětlili vnitřní chodbový trakt pomocí otevření obytných místností.

„Odstranili jsme i dobové ozdobné prvky,“ říká architekt Richard Kilo, „veškeré zásahy do interiéru tak vytvářejí plnohodnotný, vzdušný, inspirativní a otevřený prostor. Pomáhají tak při hledání dostupného řešení bydlení pro mladé lidi.“

O projektu Autor: Ateliéru Kilo/Honč, Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Matej Honč

Sídlo ateliéru: Bratislava, SVK

Realizace: 2021/2022

Plocha: 75,9 m2

Místo realizace: Bratislava, SVK

