Moderátorka Hlaváčková je vášnivá surfařka a žije v bytě se střešní terasou

Je tomu už bezmála dvacet let, co sympatická moderátorka bydlí v pražských Vršovicích. Tehdy si ji získaly díky nezaměnitelné atmosféře, velkému množství skvělých podniků a blízkosti rozlehlého parku Grébovka.

Před dvanácti lety ale začala pátrat po novém bytě a našla ho jen o ulici vedle. Útulný byt jí učaroval především krásnou terasou s úžasným výhledem. „Chtěla jsem velkou střešní terasu s výhledem na alespoň část Prahy. A odmalinka jsem snila o malém útulném bytě, kde budu mít klid a soukromí. Takže jsem si splnila dětské sny,“ řekla usměvavá moderátorka.

Byt se nachází v nejvyšším patře a jeho jedinou nevýhodou je absence výtahu. „Šlapu po schodech, ale nevadí mi to, protože jsem sportovec. Něco jiného to samozřejmě je, když přijedu s kufrem,“ uvedla s úsměvem.

Právě s kufrem moderátorka cestuje poměrně často, protože jejím druhým domovem je Portugalsko, kam jezdí zhruba čtyřikrát do roka. „Naprostou většinu času jsem tady, ale mým cílem je žít napůl v Portugalsku, napůl v Praze. Přijela jsem tam, abych se naučila surfovat. Ale cítila jsem, že jsem doma. Cítím se tam dobře a věřím, že existuje vyšší moc, která to rozhodla za mě,“ svěřila se.

Kromě neoprenu a nejrůznějších dekorací spojených se surfováním si v Bářině domově nejde nevšimnout ani prakticky zavěšených longboardů. Začátky jejího „života na prkně“ přitom sahají až do jejího dětství.

„Odmalička jsem jezdila na snowboardu, protože mě nebavily lyže. Pak jsem začala blbnout i na skateboardu a do sbírky mi chyběl surf,“ popsala cestu ke svému velkému koníčku.

S betonem si poradila

Prosluněný byt je zařízený v lehce industriálním stylu. Bára přiznala, že si v rámci počátečního nadšení nechala poradit od odborníků. „Byt jsem vybavovala v době, kdy jsem pracovala na Primě, takže mě tehdy oslovili lidé z pořadu Jak se staví sen a pomáhala mi architektka Kamila Douděrová. Od té doby je to tu už malinko jinak, ale poradila mi například s nákupem lampy, vhodných hodin a umístěním černobílých fotek kolem nich,“ vysvětlila.

S celou řadou věcí si ale zručná moderátorka poradila sama, například s betonovou stěrkou na stěně. „Měla jsem tu malíře, a když jsem mu řekla, že chci stěrku, tak se mě zeptal, co to je. Tak jsme se rovnou rozloučili. Pak jsem to viděla někde v obchoďáku a byl u toho videonávod, kde to úplně v pohodě a s úsměvem dělala žena jako já. Tak jsem si řekla, že to zvládnu taky. Ale chvíli mi trvalo, než jsem chytila ten správný gryf,“ popsala s úsměvem.

Malá kuchyňka jí stačí

Ačkoliv je v bytě jen malá kuchyňka, Bářiným potřebám bohatě stačí, protože, jak sama přiznala, není kuchyňský typ. „Když můj expřítel, který rád vaří, poprvé přišel do tohoto bytu a podíval se na tu kuchyňku, řekl: ‚Tohle je kuchyň?‘ Já sama si ráda dělám kávu, piji vodu, občas něco nakrájím. Ale umím dělat například sushi, krevety nebo nepečené raw cukroví. O Vánocích mám takový rituál, že si pustím nějaký film a patlám u toho cukroví. Chutná půlce mojí rodiny, takže u toho strávím třeba i půl dne,“ vysvětlila s úsměvem na tváři.

Ve svém domově moderátorka tráví hodně času především za počítačem, což její rozmanité pracovní aktivity často vyžadují. Moderuje různé akce, zprostředkovává prodej nemovitostí v Portugalsku a před několika měsíci rozjela nový pořad Mladý svět na televizi A11.

„Líbí se mi, že mi majitelé televize dali důvěru a volnou ruku při tvorbě pořadu. Nejsem totiž jen jeho moderátorkou, ale celý pořad připravuji, včetně scénářů. S mými hosty se vždy vrátíme do nějakého roku, který se váže k tomu, co ten host udělal, vydal nebo třeba nazpíval. Z tohoto roku si pouštíme i největší hity, vzpomínáme na filmy a pohybujeme se zhruba v rozmezí šedesátých let až milénia,“ popsala Bára.

Nebojí se vážných témat

Kromě toho pracuje i pro portál Lifee.cz, kde řeší vážnější témata. „Otevírám ženská tabu. Například témata ,Nechci dítě’ nebo ,Pracující matky’, probírali jsme i nepřípustnost tělesných trestů vůči dětem. Myslím si, že jsou to témata, o kterých se málo mluví, což je špatně. Neměli bychom se jich bát, přestože jsou kontroverzní a vyvolávají v naší společnosti mnohdy velké emoce,“ vysvětlila.

Ve volných chvílích dělá sportovně založená moderátorka například jógu, chodí běhat a pracuje také na své knize. „Tím, že se ten příběh opravdu stal, má obrovské kouzlo. Chci ho sdílet s lidmi, protože věřím, že může některým lidem dodat sílu v nějakém rozhodování nebo třeba v tom, jak čelit tlaku společnosti. Zkrátka když něco cítíme, tak si za tím máme jít. Poslouchat svoji intuici je důležité. A když budeme následovat svůj vnitřní hlas, v životě nic neprošvihneme,“ řekla Bára s úsměvem.