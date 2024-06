Architektka Kamila Douděrová z Jak se staví sen přestavěla dům po babičce

Ještě před pandemií koronaviru hledala Kamila pro sebe a rodinu nové bydlení. Dívala se po různých nabídkách, ale nic ji neoslovilo tak, aby tam chtěla s rodinou žít. Hledala domov, místo s duší a příběhem.

„Věřím na znamení a anděly. Byla jsem tehdy na koncertě a najednou mi hlavou projela myšlenka jak blesk z čistého nebe zrekonstruovat podkroví domu po babičce. Dům byl v té době o patro nižší, než je nyní. V přízemí prodejna a nad ní prázdné podkroví. Vyšla jsem tehdy na půdu, aniž bych věděla, co hledám, a našla jsem tam v prachu dětskou knížku. Byla otevřená přesně tak, jak si pamatuji ze svého dětství, kdy mi ji předčítala babička. Vnímala jsem to jako znamení,“ zavzpomínala Kamila, která v tomto domě trávila svoje dětství.

Babička zemřela ještě předtím, než jí bylo osmnáct let, a dům proto zdědila její maminka, která dnes bydlí hned vedle. Babička si ale vždycky přála, aby byl dům jednou její. Najednou cítila, že to je vzkaz od ní, bylo to takové požehnání na cestě životem.

Architektka se nezapře

„Byla jsem ráda, že jsem nemusela kupovat parcelu. Ceny pozemků jsou dnes vysoké a mně došlo, že budu moci stávající nemovitost o jedno patro zvednout, vlastně postavím rodinný dům na domě, aniž bych k domu musela kupovat pozemek. Celé jsem to pojala jako standardní projekt,“ svěřila se architekta, která na novém bydlení začala pracovat s partnerem.

Svého muže si pozvala do kanceláře jako kteréhokoli jiného klienta a vyslechla jeho požadavky. Byla to docela legrace. Pak do toho samozřejmě vnesla i ty své a celou studii nástavby předala kamarádovi projektantovi, který vše dotáhl až ke stavebnímu povolení. A tím dostal její sen reálné obrysy.

„Řešili jsme pak samozřejmě ještě finance, protože jsme na celou rekonstrukci hned neměli. Ale když si člověk něco opravdu přeje, vždy si najde způsob, namísto argumentů, proč to nejde. Pomohli mi rodiče. Já jsem musela začít ještě více pracovat, aby se pak půjčka mohla přeúvěrovat na mě. Teď jsme tady a já úplně vlastně doteď nechápu, jak je to možné. Ale když člověk nechá vesmír, aby pracoval za něj, věci se dají do pohybu a my jsme jen diváci ve svém vlastním životě,“ prozradila nám v nadsázce Kamila.

Otevřený prostor

Konstrukce stropu musela být kvůli nástavbě na starý dům z monolitického betonu. Architektka, kterou diváci znají z pořadu Jak se staví sen, si sama doma jeden velký sen splnila. Sen o otevřeném prostoru nad obývacím pokojem, kde je vidět až do krovů. Interiér je v neutrálních tónech, i když v každé místnosti nesmí chybět prvek v tyrkysové barvě, kterou má Kamila moc ráda.

„Chtěla jsem, aby se věci doplňovaly. Jsou tu nové, moderní kousky i ty z antiku. Dodnes mě mrzí, že jsem prodala empírovou ložnici po babičce a dědovi. Starožitné solitéry nábytku, které tu vidíte, jsem pak musela objevit v antiku jako poklad znovu,“ svěřila se Kamila Douděrová, která má u sebe doma starožitný skleník ve stylu art deco. „Kdybych měla neomezený rozpočet, nechala bych si více nábytku vyrobit na míru. Ale možná ještě větší výzva je zkombinovat a vtipně zařídit dům s nižším rozpočtem, aniž by to někdo poznal,“ prozradila Kamila.

Nároky se každých pět let mění

Dnes v domě najdeme obývací pokoj spojený s kuchyní, ložnici, čtyři dětské pokoje, pracovnu, horní otevřenou galerii, kterou nazývají hudební, protože zde mají před původní cihlovou zdí klavír, bicí, kytary, saxofon.

„Myslím si, že nároky se každých pět let mění. Dům je takový živý organismus, který se rodině v určitých intervalech proměňuje podle toho, jak se mění nároky. Moje starší dvě děti měly podkrovní pokoj nejdříve propojený, byl to krásný prostor, ale během dvou let jsme ho proměnili na dva samostatné pokoje. Vlastně se díky tomu nenudíme,“ usmívá se Kamila.

Zastřešená terasa

Obývák je propojen velkými prosklenými posuvnými dveřmi s terasou, kde se nachází zákoutí s houpačkou i posezení s grilem. Z terasy je každý den vidět západ slunce, což je vlastně takové kouzlo nechtěného. „I když je třeba celý den zataženo, večer se vždy na chvíli obloha roztáhne a nám pak domů pronikají zapadající paprsky jako další z mnoha znamení od mé babičky z nebe.“