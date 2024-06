Téměř sto let starý dům výrazně omládl, i přes dohled památkářů

V domě žije už třetí generace rodiny. Pavel se v něm narodil, v přízemí bydlí jeho rodiče. „Mám tu domov. Když někam odcestuji, vždycky se brzy těším domů! Český Krumlov je turistické město a nikdy v něm není nuda. Jsem patriot, miluji to tady,“ říká hrdě.

Třípodlažní rodinný dům postavený v roce 1927 stojí ve vilové čtvrti nedaleko historického centra. Úprava fasády proběhla před pár lety pod dohledem památkářů.

A přibližuje historii rodného domu: „Byl postavený v roce 1927 a je pojmenovaný Felix po mém dědečkovi a otci. Dědeček se z města, které bylo součástí Sudet, musel odstěhovat do nedaleké vesnice. Po válce se vrátil a dům koupil. Ukázalo se, že i se dvěma podnájemnicemi. Ženy nechtěly do odsunu, a tak se tu mohly nějakou dobu ukrývat.“

Název vilové čtvrti Horní Brána připomíná, že tři sta let (až do konce 19. století) právě zde chránila město jedna z devíti bran připojených k zámeckému komplexu. Lokalita spadající do ochranného pásma není součástí historického jádra, památková zóna však prochází osou ulice. S tím musejí majitelé zdejších nemovitostí při stavebních zákrocích počítat.

Novou fasádu dostal dům před několika lety. Památkáři neschválili zateplení zdiva, předmětem dohadování byla také odlišná barva ostění. V té době však přibyla garáž i malý prostor ke komerčnímu využití. Majitelé plánují i rekonstrukci podkroví.

Pomalu, ale jistě

Romana se v Českém Krumlově narodila. Donedávna žila s rodiči a dospělým synem v rodinném domě pár kilometrů odsud v Přísečné. K Pavlovi, který v bytě po rozvodu hospodařil s dospívající dcerou, se nastěhovala před pěti roky. Bydlení pak začali partneři společně rekonstruovat.

Pohodlná pohovka ve tvaru písmene ,U‘ vymezuje odpočinkovou část velkého obytného prostoru bytu. Na stěnách tapeta i páskový obklad imitující kámen.

„Lepíme to jako vlaštovčí hnízdo. Je obtížné něco předělávat, musíte-li zachovat některé stávající prvky, například dřevěné schodiště či kuchyňský ostrůvek,“ vysvětluje Romana.

Vinylovou podlahu v dekoru patinovaných prken nebylo nutné měnit. Je zachovalá a k novému stylu se výborně hodí. Rozvody elektřiny byly předělané, topení je plynové. „Hodně mě baví zařizovat, navíc mám při výběru volnou ruku. Pavel mi velkoryse nabídl, že můžu cokoliv změnit, abych se tu cítila dobře,“ dodává.

Dispozice měla do té doby pár problémových míst, jež se povedlo vyřešit lépe, například vstupní chodbu odlehčit redukcí dveří. „Každá ,díra’ měla své dveře, což ubíralo podlahovou plochu. Nové posuvné dveře v kovových rámech nám vyrobil kamarád kovář,“ shodují se partneři.

Práce začaly za covidu a částečně svépomocí, od obkládání stěn imitací kamenných pásků přes malování a natírání až po tapetování. S něčím pomohli kamarádi.

Domov hraje do noty

Bez škatulkování by se nový interiér nejvíc blížil označení moderně rustikální, tedy útulný a zároveň stylový. S kuchyní se zklidnil odstraněním oranžové výmalby, několika skříní i spousty háčků a držáků.

Hodilo se, že Pavel jako spolumajitel penzionu má kontakty na šikovné truhláře. Pavel Švarc z Nové Vsi u Brlohu, který vyráběl nábytek právě pro penzion, mu teď zhotovil i domácí kuchyň. „Linku s ním ladila Romana, vybrala kašmírově šedý odstín dvířek. Jedinou věcí, se kterou jsem váhal, byl drahý ručně vytvářený španělský obklad,“ připouští Pavel.

Při rekonstrukci zůstala zachovaná vinylová podlaha i masivní schodiště vedoucí do podkroví, které rekonstrukce teprve čeká. Barva tapety je připomínkou dovolené na Novém Zélandu.

Stávající ostrůvek oživila nová čela, která k zakázce přidali truhláři. Rozmístění nábytku včetně pozice spotřebičů zůstalo stejné. Romana vyhledávala věci na internetu, pak se na ně jezdili podívat do obchodů.

„Interiérová studia tu nejsou, takže začínáme v Českých Budějovicích a dál,“ připomínají pobaveně. V místě pracovny zařízené na míru bývala kdysi kuchyň, a pochvaluje si, že teď si tu může domlouvat i pracovní schůzky. Pavel si přál mít věci schované. Návrh a realizaci zadal českobudějovickému studiu Rondo a je spokojený. Modrý klavír v obývacím pokoji je zase Romanin naplněný sen.

„Chtěla jsem hrát od dětství, ale můžu až teď, když na to mám čas.“ Pavel k tomu dodává: „Hraje denně, začala docházet na soukromé hodiny. Uvažoval jsem nejdřív o menším stolním. Máme tu však místo, takže jsem rovnou pořídil pianino vážící 240 kilogramů. Do patra jsme je velmi opatrně vynášeli ve čtyřech celou hodinu,“ připomíná.

Cestou vzhůru

Totální proměny se dočkala koupelna. Její spojení s toaletou, kdy prostory dělí polopříčka, pozitivně ovlivnilo vstupní prostor (zmizely zmiňované dveře navíc). „Návrh jsme připravovali společně. Za covidu jsme měli čas. Nemohli jsme podnikat, kadeřnictví i penzion byly zavřené. Zaměřili jsme se na neokoukané barvy i dekor. Mám průmyslovku, takže nemám problém něco narýsovat. Načrtl jsem půdorys, Romaně nahlásil rozměry a ona chodila s metrem vybírat,“ prozrazuje Pavel.

V obytném prostoru spojeném s kuchyní se našlo místo pro nové pianino. Dveře v kovovém rámu vedou do spíže.

„Efektní černé doplňky byly sice jasnou volbou, nicméně tmavý povrch baterií není příliš praktický. Na rozdíl od radiátoru, který jsme dokonce objevili u místního výrobce.“

Repase ubrala léta domovnímu schodišti, na jehož stěnách visí rodinné fotografie kdysi pořízené ve zdejším Foto atelieru Seiel (dnes stejnojmenné muzeum).

„S mým otcem jsme tlakovou jehličkovou pistolí čistili zašlapané kamenné stupně. Denně jsme stihli čtyři, nakonec jsme je penetrovali. Opravené a natřené je i originální zábradlí.“

Romana vymýšlela zajímavé povrchy stěn. Třeba trojvrstvou stěrku. „Když jsem se vrátila z Nového Zélandu, měla jsem potřebu zeleně, proto máme v obýváku zelenou tapetu. Tu chci do budoucna vyměnit za autorskou stěnu od Jany Hezselyové,“ uzavírá Romana.