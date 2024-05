SuperStar Záhorovský pořídil rodině dům v Pardubicích. Sám opravuje, co se dá

Ve svých osmnácti letech, když zářil v pěvecké soutěži, se do hlavního města opakovaně vracel a po přijetí na vysokou školu, kde studoval sociální komunikaci, se tam i přestěhoval.

V Praze vystřídal několik podnájmů, ten poslední, na sídlišti v Řepích, už sdílel se svou přítelkyní, která mu před několika měsíci oznámila novinku, jež návrat do Pardubic uspíšila. „Měli jsme vybraný zájezd do Keni, kterou miluji a kterou jsem chtěl ukázat i přítelkyni, ale v den, kdy se měl zájezd zaplatit, mi oznámila, že je těhotná. Měl jsem samozřejmě radost, ale s výletem do divočiny se to přece jen neslučovalo, měli jsme strach, aby se tam třeba něčím nenakazila. A protože jsem vždycky věděl, že dítě nechci vychovávat v pražském paneláku, ale v domě se zahradou, začal jsem hledat naše budoucí rodinné hnízdečko,“ svěřil se zpěvák.

Štěstí Juliánovi v tomto případě přálo, líbil se mu hned první dům, který navštívil, a do oka si padl i s majitelem, jenž mladé rodině udělal dobrou cenu.

„Dům sice není samostatně stojící, je to dvojdomek, ale na sousedy jsme měli ohromné štěstí, opravdu! Navíc dům i zahrada poskytují velké soukromí. Dalším benefitem je, že v docházkové vzdálenosti bydlí moje maminka i babička, o hlídání máme tedy postaráno, a dokonce i o výborné chuťovky, obě jsou totiž skvělé kuchařky,“ pochvaluje si Julián.

Dům si rodina teprve přizpůsobuje svému vkusu, ale velká část už je hotova. V blízké budoucnosti bude dům laděný do přírodních barev s akcentem na tmavé dřevo. Nejvíce je budoucí design domu vidět v obývacím pokoji s francouzským oknem, kterým se vstupuje na zahradu.

Jednoduché, elegantní zařízení vybírali partneři ve shodě, realizační práce obstaral sám pán domu. „Chci tady vše, co půjde, udělat vlastníma rukama. Spoustu věcí se teprve učím, ale baví mě to. Přivezl jsem a smontoval naši rozkládací sedačku a můžu říct, že to byl oříšek, vešla se pod schody na milimetr a musel jsem hodně koumat a celou ji přeskládat, aby to tak bylo. Panel za televizí jsem také montoval já, do budoucna bychom si v těch místech ještě přáli mít krb,“ popisuje plány.

Žena prý patří do kuchyně

Kuchyňský kout s oknem na zahradu je ještě v původním stavu a čeká jej v příštích týdnech nový kabát. „Celý ho bourat nebudeme, chci hlavně vyměnit ten růžový panel a pak dát nová dvířka v nějakém přírodním provedení, aby to celé ladilo s obývákem,“ říká Julián Záhorovský. „Hlavně to ale bude království mé drahé polovičky. Jsem ze staré školy, myslím si, že do kuchyně patří ženská, já jsem od toho, abych rodinu zabezpečil a v domě opravil, co se dá.“

V podkroví, kam vedou schody, se nachází koupelna a tři pokoje, prvním z nich je muzikantova pracovna. „To je jediné místo, které jsem si zařídil zcela podle sebe, a partnerka mi nevyčítá ani případný zdejší nepořádek. Pracovní stůl je ještě z dob mého pobytu na vysoké škole, chtěl jsem si pořídit takový ten moderní, kterému vyjíždí pracovní plocha podle potřeby do výšky, ale prostě jsem staromilec a nedokážu vyhodit věc, která ještě slouží a mám k ní vztah.“

Pokoj s budoucností

Další pokoj je pro hosty, výhledově se s ním počítá jako s dětským pokojem, až junior povyroste a bude vyžadovat svůj prostor. Nyní v něm přespávají rodiče Juliánovy přítelkyně, kteří bydlí ve Vsetíně, a občas nějaký kamarád z Prahy.

V tomto pokoji i vedlejší ložnici jsou skříně na míru, které využívají doslova každý milimetr prostoru. Skříně už nechal vyhotovit předchozí majitel a rodina si je nemůže vynachválit. V ložnici rodičů má svou postýlku také syn.

„Design v těchto pokojích a samozřejmě i postýlka atd. byly pod taktovkou přítelkyně, do toho jsem jí vůbec nemluvil, ale myslím, že vybrala skvěle,“ pochválil někdejší idol dívčích srdcí svou partnerku.

Koupelnu vedle pokojů čeká také pár kosmetických úprav. „Samozřejmě si umím představit modernější obklady a časem budou, ale blíží se léto a chceme teď investovat spíš do zahrady. Takže teď jen pár menších změn, třeba postavit sušičku na pračku a vyměnit umyvadlo,“ vypočítává Julián.

Součástí zahrady je i garáž a zahradní domek, z kterého chce Julián vybudovat jakýsi pánský klub. Velké plány má, i co se týče bazénu. Ten, který zůstal po bývalém majiteli, se bude využívat, dokud se nenašetří na nový, vykopaný v zemi, se zastřešením.