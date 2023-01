SuperStar Záhorovský má místo chalupy westernové městečko i s kostelem

Kousek od Adršpachu směrem z Hronova najdeme v malé obci Jívka celé westernové městečko, které nese název El Baga. Vlastníma rukama ho vybudoval otec finalisty první řady SuperStar Julian Záhorovský st. Před pětadvaceti lety začal ještě společně se zpěvákovou babičkou skupovat volné pozemky, na nichž byly louky a pole.

Z budov tu původně stála jen malá roubenka, jež je dnes napojena na jiný objekt. „Táta si vysnil, že si tu postaví westernový ranč, protože se mu to vždycky líbilo. Náhodou byly ke koupi i některé pozemky okolo a v té době byly ještě i poměrně levné, takže je zvládl postupně nakoupit a začal stavět,“ prozradil Julian Záhorovský.

Zpěvák v tomto místě jako hoch obvykle trávil celé prázdniny a pomáhal na stavbě, proto viděl, jak se všechny objekty pomalu rodí či získávají novou podobu. „Když mi bylo patnáct, tak jsem tady o prázdninách dělal, co bylo potřeba, většinou jsem byl u míchačky. Prázdniny jsme tady trávili i se sestrou a bratranci, jelikož tady hodně pobývala babička s dědou. Když jsem byl pak starší a začal jsem chodit na vysokou školu a koncertovat, bylo to už těžší a člověk se sem zkrátka každý víkend nedostal. Nicméně se sem snažím jezdit pořád, i když je to čím dál náročnější, cesta z Prahy zkrátka není na otočku,“ svěřil se Julian.

Dnes sem bývalý finalista SuperStar jezdí nejčastěji s přítelkyní, se sestrou a jejím partnerem, občas přiveze své kamarády. „V létě je to tady super, být venku na loukách, v bazénu, večer si něco ugrilovat a zahrát na kytary, to je pro mě velká pohoda. Je tady i hodně míst na spaní, proto tu zvládnu ubytovat i třicet lidí a všichni mají svou vlastní postel a zázemí,“ dodal hudebník.

Objekt slouží rodině a přátelům, přesto uvažují o tom, že by toto místo nebo aspoň hospodu otevřeli i veřejnosti, minimálně pro místní, kteří by se rádi zastavili na pivečko. Ze známých osobností sem zavítala třeba zpěvačka Lucie Vondráčková nebo herec Jiří Mádl. V době první řady soutěže Česko hledá SuperStar se to tu dychtivými fanynkami jen hemžilo. „Stávalo se, že tu stály před bránou nebo visely na plotě a ptaly se na syna,“ zavzpomínal na dobu šílenství okolo SuperStar Julian Záhorovský st.

Divoký západ

V místě najdeme několik staveb, jako je saloon, kostel či dům šerifa, a všechny je postavil muzikantův otec, jenž už odešel do předčasného důchodu, a má proto v současné době na vylepšování svého projektu více času. V přízemí saloonu, který je zároveň jedním ze dvou výčepů, stojí biliár, který si Julian ve volném čase rád zahraje.

Výzdoba je stylová, jsou tu k vidění portréty hrdinů Divokého západu – Wyatt Earp, banditka Belle Starr nebo siouxský náčelník Sedící býk. Pozornost je tu samozřejmě věnována také bitvě u Little Big Hornu, kde indiáni pobili prakticky celou 7. kavalerii. V prvním patře saloonu najdeme repliky dobových zbraní a malé figurky vojáčků.

„Postavit saloon nebylo jednoduché, bylo na něj potřeba sehnat velké množství povolení, například od hasičů, bylo to stejně náročné, jako kdyby se člověk rozhodl, že si postaví rodinný dům ve městě. Naštěstí se tátovi povedlo všechno sehnat, i když to bylo chvílemi docela martyrium, a všechny stavby na pozemku máme proto schválené,“ zavzpomínal Záhorovský.

V místě stojí i kostel, který je vysvěcený, proto by se v něm mohly konat mše nebo třeba svatby. Ve volném čase si pak zde přítomní mohou v malém kině promítnout film nebo se pokochat obrázky, které namaloval Julianův otec, protože i to patří mezi jeho koníčky.

Z celého místa dýchá westernová atmosféra, a proto tu nesmějí chybět ani koně – jsou dva a s nimi i poník. Ze zvířecích obyvatel tady najdeme ještě pět ovcí a dva berany, kteří se rádi pasou na nedaleké louce.

„Na koni jsem dřív jezdil docela dost, ale čím jsem starší, tím z toho mám větší respekt, protože jsem zažil, že se někomu stal při jízdě úraz, a samozřejmě vím, že pád z koně bolí. Ale táta teď zase začal víc jezdit, i když během pandemie koronaviru měl trochu jiné starosti. On je tady ale do toho vážně zapálený, proto se teď k jízdě na koni zase vrátil,“ řekl na závěr Julian.