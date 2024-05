Poslanci řešili kokain i postup policie. Nebude se to opakovat, řekl Rakušan

Ministr vnitra Rakušan označil za chybu, že nebylo vedení Sněmovny okamžitě informováno ve chvíli, kdy se to stalo, a řekl, že by se to již nemělo opakovat. Uvedl, že se ani po vyhodnocení kamerových záznamů nepodařilo zjistit, jak se papírek se stopami kokainu na pánskou toaletu dostal.

Neprošel pak Babišův návrh, aby musel národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil vysvětlovat své názory ohledně kokainu.

Babiš před tím dával vehementně najevo, že se těžce smiřuje s tím, že koalice přes nesouhlas opozice prosadila v prvním čtení důchodovou reformu. „Okradli nás o tisíc korun ročně trvale,“ vztekal se ve Sněmovně Babiš. Vyzval voliče, aby udělali z eurovoleb referendum o vládě.

Tomio Okamura zase mluvil o růstu daně z nemovitost a že tím koalice porušila své předvolební sliby. Poslanci mohli přednášet návrhy na úpravu programu schůze, místo toho to ve Sněmovně vypadalo spíš jako na předvolebním mítinku. Volby jsou přesně za týden.

Výdej volně prodejných léků i z automatů?

Za nezavedení léků do evidence lékáren by podle novely zákona o léčivech, který nyní projednává Sněmovna měl nově hrozit až dvacetimilionový postih místo současného dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti.

Pozornost přitáhly pozměňovací návrhy, které k novele podal Jan Kuchař z vládního hnutí STAN. Jeden vymezuje postup dodávek léků do lékáren, což má zamezit možnému znevýhodňování zejména menších nezávislých lékáren, a druhý by umožnil výdej volně prodejných léků také prostřednictvím automatů.

Poslanci mají rozhodovat o zajištění pěstounů

Sněmovna má schvalovat i novelu zákon o sociálně-právní ochraně dětí, která má přispět ke zvýšení počtu pěstounů. Zjednodušuje posuzování zájemců o pěstounskou péči a upravuje podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají. Zvyšuje jim státní příspěvek.

Z nynějších 59 400 korun na rok u organizací pomáhajících dlouhodobým pěstounům vzroste na 66 tisíc korun a u přechodných pěstounů na 72 tisíc korun.

Sněmovna patrně schválí úpravu, podle níž by ještě vzrostl o 18 tisíc korun v případě, že dlouhodobý nebo přechodný pěstoun pečuje o více dětí nebo o dítě s těžším zdravotním postižením.