V červenci podepsali a před Vánocemi bydleli. Mělo to ale jednu nevýhodu

U domu je jezírko, kolem něhož bují flora a nechybí v něm stejně bohatá fauna v podobě ozdobných kaprů. Matúš a Ivana tráví nejvíce času v prosklené části terasy. Dá se tu ostatně snídat, obědvat i večeřet, pracovat i relaxovat. Následně se Matúš pouští do vyprávění.

Měli jsme tu rodinný pozemek a v roce 2020 jsme se rozhodli sem přestěhovat. Předtím jsme bydleli v centru Košic na pozemku velkém 500 metrů čtverečních. Byl tam dům vedle domu. Tady plocha pozemku činí 3 tisíce metrů čtverečních. Dům samotný má 176 metrů čtverečních a dalších 100 metrů čtverečních zabírají terasy, takže si tu oproti předchozímu bydlení užíváme prostor a soukromí.

Vyhovuje nám, že tu máme naprostý klid, jsme v bezprostřední blízkosti přírody a zároveň to máme do města pět minut. Stavební úpravy pozemku byly náročné. Původně se tu rozprostíralo pole a výškový rozdíl pozemku činil tři metry. Řešili jsme tedy, zda to celé dorovnávat, nebo vytvořit podzemní stavbu. Nakonec jsme to vyřešili stavbou garáže. To s odstupem času považujeme za skvělé rozhodnutí, protože nám garáž neubírá nic z pozemku a neruší výhled.

Mít vše vymyšlené

Na konceptu modulárního domu nás nadchla především rychlost jeho výstavby. Vždyť my na začátku léta začali s firmou komunikovat, v červenci jsme podepsali smlouvu, začátkem prosince nám dům přivezli a před Vánocemi jsme bydleli. Obrovskou devízou je i flexibilita, pokud jde o možnost průběžné dostavby.

Člověk se však musí připravit i na jednu drobnou nevýhodu. Musíte mít totiž dopředu všechno vymyšlené do nejmenších detailů. V tradičním domě přijdete do hrubé stavby a začnete si to v hlavě dotvářet k obrazu svému – tady dám umyvadlo, sem půjde vana, tady sprcha, tady zásuvka…

U modulární dřevostavby ale musíte už při podpisu smlouvy vědět všechno – kde budou internetové zásuvky, jak bude otočená postel, jak bude koncipovaná kuchyňská linka,… Musíte mít všechny vizualizace důkladně připravené. Jakékoliv zásadnější změny už se pak dělají jen složitě.

„Nějak to uděláme“ nestačí

Poptávku jsme si dělali u tří firem, při finálním výběru hrál nakonec zásadní roli způsob komunikace. S firmou, která nám dům nakonec postavila, se dalo na všem velmi rychle a dobře domluvit. Sám podnikám ve stavebnictví a moc dobře vím, že když vám někdo řekne „jó, to nějak uděláme“, tak to s velmi velkou pravděpodobností nebude zrovna ideální řešení.

Firma, kterou jsme si nakonec vybrali, ale dokázala na každou naši otázku jasně a konkrétně odpovědět. Tím si nás získala. Byli jsme se podívat i přímo ve výrobě, kde jsme se už jen utvrdili v tom, že jde o pěknou a precizní práci.

Dispozici jsem řešil především já, zatímco manželka si vzala na starost podobu interiéru, má totiž jedinečný smysl pro detail. Při prvním setkání s architektkou jsme se domluvili na základních věcech, například z jaké strany chceme vchod a že potřebujeme dva stejně velké dětské pokoje.

Hned první vizualizace se docela trefila do našich představ. Řekl bych, že takových 70 % z ní jsme opravdu použili a zbylých 30 jsme doladili, například rozložení místností či umístění dveří. Stavbu jsme přebírali prakticky na klíč. Montovali jsme jen zárubně a podlahy, protože jsme nechtěli přechodové lišty mezi moduly. Do koupelny jsme si sami instalovali vanu a dělali si výmalbu pokojů.

Manželčiny nápady, moje realizace

Dům nakonec tvoří čtyři moduly, v nichž máme vstupní místnost s šatníkem, ložnici, pracovnu, dva dětské pokoje, koupelnu, technické zázemí a jednu velkou místnost, která propojuje obývací pokoj a kuchyni. Původně měl být obývák od chodby oddělen stěnou, ale přáli jsme si vzdušnější prostor, takže jsme příčku z projektu škrtli a nahradili ji zábradlíčkem.

V interiéru najdete celou řadu manželčiných nápadů, které jsem s chutí zrealizoval. Vymyslela například řešení stěny za televizí. Stolař vyrobil lamely, já jsem pak obkládal. Nebo lampa v obývacím pokoji. Tu také navrhla ona a já ji pak vyrobil. Strávil jsem tím něco okolo sedmi hodin, byl to můj vůbec první výtvor ze dřeva. A třeba ne poslední. Zkrátka se s manželkou skvěle doplňujeme.

Jediné, u čeho se trochu pošťuchujeme, je řešení stěny nad gaučem. Já pořídil dekorativní hodiny, ale manželka z nich zrovna nadšená není a říká, že je při první příležitosti něčím nahradí.

Momentálně plánujeme ještě jeden modul přistavět a zařídit v něm místnost pro hosty, druhou koupelnu a saunu. Přesuneme tam i technickou místnost, která je teď trochu nešikovně umístěna uprostřed domu, hned za stěnou obýváku.

Koupání s okrasnými kapry

Loňský rok jsme věnovali úpravám prostoru před hlavním vchodem. Srovnat pozemek na zahradě, to byla práce na několik měsíců. Zvažovali jsme stavbu menšího bazénu na západní straně, ale pak jsme to zavrhli. Plně nám vyhovuje jezírko, v němž nám při koupání dělají společnost okrasní japonští kapří koi.

Na podzim jsme pak zprovoznili fotovoltaiku a od nového roku virtuální baterii. Do ní lze uložit z přebytků až 6 MW. Na jaře jsme přebytky měli, ale uvidíme, jaké bude finální vyúčtování. Máme totiž velkou spotřebu energie. Konkrétně 13 MW ročně. Jen jezírko odebírá 800 W každý den, k tomu světla, lampy, vířivka. A to ještě plánujeme už zmíněnou saunu. Osadili jsme proto dům největší fotovoltaikou, jakou to šlo, tedy s výkonem 10 kW.

Původně jsme chtěli mít tento dům jako dočasný s tím, že ho časem přesuneme někam k vodě, ale nakonec jsme si to tady vše tak zvelebili a investovali do toho tolik energie i nemalé finanční prostředky, že by nám teď přišlo líto se někam přesouvat. Navíc je pozemek dostatečně velký, aby se sem vešly další dva podobně velké domy, takže když budou chtít děti zůstat, budou mít tu možnost. Než na to však třeba dojde, chceme jim tu na té velké ploše přidat herní prvky a vysadit ovocný sad.

Technické parametry:

Typ domu: pasivní

Zastavěná plocha: 172 m 2

Užitná plocha: 137 m 2

Dispozice: 5+kk

Konstrukční systém: modulární dřevostavba

Teplo: elektrické podlahové vytápění, tepelné čerpadlo vzduch – vzduch pro dotápění i chlazení a FVE s bateriemi pro ohřev TUV a akumulaci

Větrání: rekuperační jednotka Pichler

Součinitel prostupu tepla: U = 0,1 W/m 2 .K

.K Autor projektu: Ing. Gabriela Juřenčáková, Eko modular s.r.o.

Realizace: 2020, Eko modular s.r.o.

Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz