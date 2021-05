Majitel vily je nadšený, interiér mu architekti navrhli přesně na míru

„Klienti nás oslovili téměř okamžitě po koupi čtyřpodlažní vily v Tróji, kterou od developera pořídili v provedení shell&core. Pro nás architekty je to ideální fáze vzhledem k otevřeným či skoro neomezeným možnostem budoucí dispozice. Nejvíc času jsme tedy v první fázi strávili diskuzí o tom, jak ideálně rozložit funkce bydlení do jednotlivých podlaží,“ popisuje architekt Václav Derner ze studia Codein Architects.

Interiér vychází v každém detailu vstříc přáním majitelů.

Nástupní patro s garáží v prvním nadzemním podlaží je o úroveň výš než zahrada, proto se ve vstupní hale koncentruje většina úložných prostor. Skryté šatní skříně střídají výrazné „butikové“ komody s prosklenými vitrínami. Nenápadný pokoj pro hosta střídá prosklená koupelna s výhledem do zahrady.

Náročný projekt přihlásilo studio Codein Architects do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Recept na interiér

Z galerie, která vznikla ubouráním podlahy v hale, lze nahlížet do obytného prostoru v prvním nadzemním podlaží. „Toto ‚piano nobile‘ s výstupem na zahradu tvoří hlavní společenský a setkávací prostor rodiny. Vzhledem k tomu, že ‚šéf rodiny‘ je také profesionální šéfkuchař, věnovali jsme nejvíc času a péče jeho kuchyni s vlastní vinotékou, která je až do posledního madla na míru,“ prozrazuje architekt Derner.

Druhý pokoj pro návštěvy, pokoj pro syna s oddělenou walk-in šatnou a wellness zázemí jsou umístěné v druhém nadzemním podlaží. „Protože majitelé jsou opravdoví labužníci, dlouho jsme ladili design sauny s parní nástavbou a fitness pro cvičení pilates. Z přilehlé koupelny lze bosou nohou vstoupit na terasu s venkovní vířivkou, která je stejně jako navazující květináče obestavěná terasovými prkny,“ vysvětluje architektka Silvie Derner.

Schodiště nebo výtah

Do posledního, rodičovského patra v třetím nadzemním podlaží můžete vystoupat buď tříramenným schodištěm, nebo výtahem, který tuto čtyřpodlažní vilu propojuje. Ložnice, walk-in šatna a koupelna jsou tady doslova pod (jednou) střechou. V samotné koupelně vsadili autoři na italskou klasiku a na čelní stěně za vanou a sprchovým koutem použili velkoformátový travertin.

„Koncept interiéru je inspirován tkanými textiliemi, u kterých se střídají šířky a barvy tkaných pásů. Myšlenku na tuto textilní parafrázi nám vnuknul klient sám, který si přál do nového bydliště přinést jeho staré tkané perské koberce. Princip střídání ‚pásů‘ jsme vepsali do většiny námi navrhovaných ploch a výrobků,“ upozorňuje architekt Derner.

Rodičovská ložnice

Střídání tak lze objevit na atypickém kladení dřevěné podlahy, kde se nepravidelně střídají čtyři různé šířky parket. Různé velikosti a průhlednosti skel zkombinovali architekti na výtahové šachtě, četných prosklených stěnách nebo i na skleněném zábradlí na galerii.

Převládající materiál v interiéru je dubové dřevo v podobě parket a solitérních „komod“ inspirovaných starými nábytky na nožkách. Soudobý prvek představují jejich „kovové nástavby“ se skleněnými policemi sloužící jako vitríny. Tmavé kovové rámy prosklených stěn navazují na design okenních rámů ve vile.

„Přílišnou harmonii zemitých barev a materiálů jsme chtěli narušit akcentem. Tvoří ji pestré koberce, barevné tapety nebo ostře tyrkysové komody, které vás překvapí v každém patře,“ dodává Silvie Derner.

Pocit vzdušnosti je typický pro celou vilu, a to včetně šaten.

Majitel je spokojený jak s domem, tak s přístupem architektů. „Codein pro mě ze začátku byli jako zjevení. Každý architekt, se kterým jsem do té doby pracoval, mi po deseti minutách začal máchat rukou před obličejem a vysvětlovat svoje vize, protože byl zatížený určitým stylem, hned od začátku přesvědčený o své pravdě. Ale Silvie a Václav nejdřív jen poslouchali…“