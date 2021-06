Byt na Starém Městě má 346 metrů, do privátního patra vede točité schodiště

Investoři vlastně neměli žádné neobvyklé požadavky, prostě počítali s tím, že jim architekt a designér Rudolf Netík ze studia RN architektonický ateliér navrhne kultivovaný prostor, kde se budou cítit dobře oni i jejich milované kousky.

Novostavba v Obecním dvoře v Praze na Starém Městě, která vznikla na půdorysu pozdně gotické budovy, ta byla postupně rozšiřována a dostavována.

Architekt dostal k dispozici opravdu impozantní prostor, plocha bytu je 346,4 m2, terasa má 160 m2. Navíc mohl stavět takříkajíc na „zelené louce“, stavba byla převzata ve stavu shell&core jako halový prostor, bez hrubých podlah a příček, který tvořila dvě nedělená patra.

Zajímavý projekt přihlásil architekt Netík do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Respekt ke stavbě

„Naší hlavní snahou bylo, abychom vloženými úpravami nezničili krásnou betonovou hrubou stavbu,“ říká architekt Rudolf Netík. Přízemí bytu navrhl jako jeden co nejméně členěný prostor, jádra jsou odlehčena luxfery, které propouštějí světlo.

Tajný prostor pracovny má úplně odlišnou atmosféru. Uprostřed dispozice jsou točité schody do privátního patra. To je rozdělené na samostatné pánské a dámské křídlo. Pánské křídlo má navíc tělocvičnu, nechybí zde ani vana.



„Vytvoření prostor a rozmístění umění a knih bylo nedílnou součástí návrhu interiéru. Hlavní výtvarný prvek návrhu tak představuje osvětlení, galerijní systém pro optimální nasvětlení umění a objektové světelné solitéry, které jsou navrženy na míru jednotlivých prostor,“ upozorňuje Rudolf Netík.



Součástí návrhu jsou lineární lustry, které zrcadlí situaci pod sebou: klavír, obytný prostor, siluetu privátního schodiště, kuchyňský pult, nad jídelním stolem použil architekt skleněné lustry v podobě ovoce.