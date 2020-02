Vila pro rodinu, kde majitelé vsadili na dřevo, kámen, mosaz i zlato

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a poté pokračovala ve studiu v Anglii, kde získala titul Master of Science v aplikované matematice na Oxfordu. Po kariéře v bankovnictví u Margan Stanley a v Evropské bance absolvovala prestižní Inchbald School of Design, a to jako nejlepší studentka v ročníku.

Po návratu z Londýna působí v Praze, kde se věnuje navrhování soukromých i veřejných projektů.